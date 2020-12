The Tiger triunfa sobre la línea de meta

Un total de cinco carreras con una distancia de 1.650 metros, una especial de minitrote con conductores adultos y tres especiales para aficionados, se disputaron el pasado domingo 27 de diciembre en el Hipódromo Municipal de Maó.

Se iniciaba la jornada con la de minitrote con un total de siete participantes donde Gala con Joe Fuster se llevaba la victoria. La segunda posición era para Picachu des Llorer con Pau Salord, la tercera era para Fabian M con Vicente Mata y la cuarta era para Centim con Josep Carreras.

Seguidamente era el turno de la primera carrera con un total de doce participantes bajo la distancia de 1650 metros y salida autostart. El más rápido al dar la salida fue Bella de Magia, acompañada a su exterior de Datil des Llorer y detrás Holly Black y Hereu de Crismi a su exterior. Iniciada ya la última curva de la carrera, Hereu de Crismi con Pau Salord se llevaba la victoria rodando un promedio de velocidad de 1.21.0. La segunda posición se la llevó Bella de Magia con Carla Pons a 1.21.9. La tercera fue para Holly Black con Josep Carreras a 1.22.0. Y la cuarta se la llevó Datil des Llorer con Damián Bosch a 1.22.0.

Continuábamos la jornada con la primera especial de aficionados con un total de seis participantes bajo la distancia de entre 2280 y 2330 metros, con salida en hándicap. Univers des Bleves con Ignasi Dalmedo se llevó la victoria rodando un promedio de 1.23.6. La segunda posición fue para Gina Star con Jeick Ford a 1.25.2. La tercera se la quedó Uchandon con Aida Mata con una velocidad de 1.24.4. Y la cuarta fue para Untouchable Amoru con Cecilio Muñoz a una velocidad de 1.23.8.

La segunda carrera contaba con un total de diez participantes con una distancia por recorrer de 1650 metros. Dada la salida, el más rápido detrás del autostart fue Crisis de Jord, seguido de Vice Consul, Volcan de Belaise y Bolero de Daidou. Iniciada ya la última vuelta Bolero de Daidou con José Agustín Gardés llegaba en cabeza y se llevaba la victoria rodando un promedio de 1.19.6. La segunda posición fue para Bon Riezais con Julia Pons a 1.19.8. La tercera se la quedó Vagabond de Mail con Joan Orfila con una velocidad de 1.19.9 y la cuarta fue para Crisis de Jord con Miguel Juan a 1.20.1.

Tercera carrera con un total de nueve participantes se disputo a una velocidad de 1.20.1 para el ganador y el segundo clasificado. Dada la salida Belle de Jove salía en cabeza, seguido de Cuba Libre y Fort TF y Bayolo d’Echal al exterior. Ya en la recta de meta, Bayolo d’Echal y Fort TF se disputaban la primera posición, pero Bayolo d’Echal con Josep Carreras se llevaba la victoria. La segunda posición era para Fort TF con Antonio Gómez F. La tercera era para Everlast conducido por Damián Bosch (1.20.4), y la cuarta se la quedaba Crisis des Pres con Joan Borras (1.20.6).

Después de la tercera carrera era el turno para la 2º Carrera de Aficionados con un total de 4 participantes bajo la distancia de 2280-2330 metros. The Tiger con Maikel Albertí se llevaba una flamante victoria sobre la recta de meta rodando una velocidad de 1.24.4. La segunda posición fue para Falucho M con Ona Mata (1.25.4), la tercera fue para Cristian de Font con Joan Perelló (1.24.6) y la cuarta fue para Didji Boy con Laura Bosch (1.31.6). La cuarta carrera era de potros con un total de nueve participantes y salida en hándicap. El más rápido en salir fue Illenca, seguido de Il·lusió Negra, Italica e Il Capitano. Iniciada la última vuelta y sobre la línea de meta Il Caitano se llevaba la victoria conducido por Joel Gómez rodando un promedio de 1.25.7. La segunda posición era para Il·lusió Negra conducido por Joan Orfila a una velocidad de 1.25.8. La tercera fue para Italica con Vicente Mata (1.26.8) y la cuarta fue para Ispeed Prim RV con Santi Salord (1.23.1).

La tercera de aficionados tuvo lugar con un total de cinco participantes donde Elliemay con Guillermo Otero se llevaba la victoria rodando una velocidad de 1.27.1. La segunda posición fuer para Brot de Lluna con Victor Escandell (1.25.4), la tercera fue para Vent de Thoury con Jaume Villalonga (1.28.6) y la cuarta fue para Alba de Flo con Oscar Bosch (1.26.8).

La quinta carrera y última de la jornada contaba con ocho equinos bajo la distancia de 1650 metros. Dada la salida el más rápido detrás del autostart fue Cubic Go, seguido de Fresca de Font al exterior y detrás Barango y Big Up Magik. Iniciada la última recta Big Up Magik con Miguel Juan se llevaba la victoria rodando un promedio de velocidad de 1.20.9. La segunda posición fue para Deco Sas con Loida García (1.21.1), la tercera fue para Ultra du Louet con Julia Pons (1.21.2) y la cuarta fue para Barango con Loren Pons (1.21.2).