Menorca corona a los primeros campeones

Al estreno del año nuevo le ha sido paralelo el encumbramiento de nuevos campeones. No en vano, el ajedrez menorquín, y según informan desde la delegación local, invistió el pasado fin de semana, bajo la organización del Cercle Artístic de Ciutadella, los primeros ganadores de 2021 en los campeonatos insulares (categorías juvenil, sub 2000, femenina y veteranos súper 50), siendo Liudmila Kolotilina, Joan Ponsetí, Martí Ferrando y Liberto Triay, los ejemplares que dieron rostro a una hegemonía que estuvo muy reñida en algunos casos, y cuyo trayecto para alcanzarla legó momentos para el recuerdo.

El espectáculo y la emoción, de por sí esperados en grandes dosis en la categoría juvenil, detonó las previsiones más optimistas en una ronda final que reunió a los cuatro primeros clasificados. La misma arrancó con Pau Coll, del Club Escacs Ferreries, como líder con medio punto de renta por encima de un trío de perseguidores sustanciado por tres campeones insulares: Doro Gomila, Joan Ponsetí y Joan Moll (todos ellos pupilos del Cercle Artístic de Ciutadella).

El título de lo embolsó Ponsetí y el subcampeonato su compañero Moll –que hizo los mismos puntos que el ganador–, por lo que ambos asumirán la representación del tablero menorquín en la próxima cita de rango balear juvenil.

En la competición femenina, Liudmila Kolotilina ratificó con su título insular, que se labró consiguiendo la única puntuación perfecta de todo el evento, su condición de vigente campeona balear, si bien la exigente réplica que opuso la representación del Cercle –asimismo desprovisto de algunas de sus jugadoras, cedidas por un tiempo al Sant Adrià catalán– significó una dura reválida para la ajedrecista enrolada en el Centre de Cultura Es Castell. Lidia Comellas se llevó el segundo lugar. Ambas, junto con Núria Picó y Jana Moll acceden como clasificadas a la próxima cita de índole autonómico.se.

Sub 2000

En categoría sub 2000, Liberto Triay (CA Ciutadella) hizo justicia a su vitola de gran favorito y reinó invicto en el campeonato menorquín, lo que por extensión le granjea un sitio como representante local en el próximo Balear. Santi Gomila (CA Ciutadella) y el mahonés del CC Alaior Llorenç Cardona, en virtud de su buen juego, concedieron por eso más valor si cabe al triunfo de Triay. Destacar, igualmente, la actuación de los exponentes del C.C Es Castell Joan Fuster y Josep Martínez (siendo sub 14).

Por último, en veteranos súper 50, Martí Ferrando (CC Es Castell) se anotó el título de campeón menorquín al imponerse en el desempate a Joan Cubas (CA Ciutadella). Ambos serán, además, los dos jugadores por Menorca en el próximo Balear de la categoría.