Felip Moll (Es Nàutic) gana las 200 Millas A2 de Altea

Después de un día y once horas de navegación –unas 36 horas continuadas –la embarcación de la clase ‘mini’, ‘Bridges to the Sea’, tripulada por el laureado Carlos Olsson junto al regatista del Club Nàutic Ciutadella, Felip Moll, se proclamaba este pasado fin de semana campeona en la 35 edición de la Regata 200 Millas A2 de Altea, un trofeo de las Regatas de Invierno de 200 millas organizada por el Club Náutico de Altea. La flota de cruceros a dos tripulantes con 37 barcos inscritos recorrería las 200 millas que separan Altea de Eivissa con una previsión meteorológica de poco viento y finalmente la ‘Bridges to the Sea’, con el regatista de Es Nàutic invitado por Carlos Olsson, se proclamaría campeón absoluto, siendo la segunda vez que participa en esta regata considerada como la más complicada y difícil del Mediterráneo y que es clasificatoria para la Copa de España 2021 de Cruceros A2.

Tras obtenerse los tiempos compensados ‘Bridges to the Sea’, con bandera del CN Altea, se hizo con el triunfo final absoluto y, con ello, sus tripulantes se llevarán de premio los dos lingotes de plata de un kilo cada uno. El punto de inflexión para Olsson y Moll llegaría tras Tagomago, cuando decidirían salir mar adentro en lugar de dirigirse inmediatamente, puesto que la pareja quería evitar el desviento de la isla y, además, por su ángulo de 135-140°, el rumbo era el que más les acercaba al destino con mejor VMG. Ninguna otra embarcación siguió su decisión y todos fueron rumbo directo, lo que hizo que pudieran correr más que los otros, con puntas de hasta 14.6kn, lo que les dio una ventaja muy grande. Llegaron en la 16 posición real pero tras el tiempo compensado con ORC serían primeros, con una diferencia real de cuatro horas con el primero.