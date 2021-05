Menorca proyecta su excelente nivel en piragüismo

Excelentes resultados los que registró el piragüismo menorquín en la Copa Balear 200 celebrada el pasado fin de semana en Alcúdia, Mallorca. Club Náutico Villacarlos, Club Marítimo de Mahón y Club Nàutic Ciutadella escenificaron la representación de la Roqueta en la cita, que sumó varias victorias, quedando diseccionada su participación del siguiente modo.

Club Marítimo Mahón

Gran actuación del equipo de regatas de piragüismo del Club Marítimo, destacando el magnífico estado de forma de Pau Hierro, que ganó la prueba K1 200, por delante de Vinca Escandell, también del CMM, segundo clasificado tras un final de prueba muy ajustado (además, Escandell, haciendo tándem con Alexis Capdevila en el K2 200, también se subió al pódium pese a ser cuartos, puesto que Pau Hierro y Ricardo González, que fueron segundos en la prueba, participaron como invitados, puesto que González está federado por otro club, según explican desde el Marítimo).

También en la prueba de K1 200, Dion López (CMM) finalizó cuarto y Manu Gutiérrez lo hizo en sexta posición, todos en la final A. Joan Catchot, que se quedó a las puertas de la ‘A’, venció en la Final B.

Al margen, Hugo Jara hizo quinto clasificado en K1 200 metros junior hombre; Cristina Ulldemolins, quinta en K1 200 m. senior mujer; Anxo Roters y Hugo Jara fueron cuartos en K2 200 junior hombre; y Dion López y Tarek Sánchez, terminaron quintos en K2 200 m. senior hombre.

Es Nàutic

El CN Ciutadella, mientras, celebró una ilusionante medalla de oro por medio de Josep Marquès. Según el propio palista reconocía tras su conquista, «las sensaciones no han podido ser mejores». «Me he sentido incluso mejor que en la Copa de España celebrada recientemente», añadió Marquès, ganador de los 200 metros en una prueba que no es su especialidad, asimismo una demostración de que sus posibilidades son plenas en el selectivo Nacional (CNC) de Pontevedra, «que es nuestro objetivo», indica del deportista de Es Nàutic.

Marquès hizo un crono de 12:37:49, superando en un segundo a Albert Badia, del RCN Palma, que se embolsó la plata. «Punto de referencia muy positivo de cara a la cita Galicia; en este sentido cabe destacar el gran trabajo que está haciendo Vinca Escandell, del Club Marítimo, con él», analiza por su parte el director técnico de piragüsimo de Es Nàutic, José Luis Moles, en relación a Marquès.

CN Villacarlos

Por parte del CN Villacarlos, fueron siete los palistas desplazados a Alcúdia. En la modalidad de K2 y categoría juvenil, Angus y Jaume Pelegrin consiguieron alzarse con la victoria, mientras que la dupla Dennes Titoos y Jeray Rial obtuvo una quinta posición. En modalidad K1 y en categoría juvenil, los resultados fueron los siguientes: Jaume Pelegrin, tercero; Angus Pelegrin, cuarto; Dennes Titoos, duodécimo, y Jeray Rial décimo tercero. En referencia a K1, categoría senior, Gabriel Blay finalizó décimo cuarto. Por último, en C1 categoría senior, los canoistas Jorge Engstrom e Iván Carreras consiguieron una sexta y séptima posición respectivamente.