Cardona: "Ha sido la competición más dura de mi vida"

El menorquín Joan Cardona (RCN Palma), que ayer se proclamo en Oporto (Portugal) subcampeón mundial absoluto y campeón mundial Sub 23 de la clase Finn, clasificando a España para los JJ.OO. de Tokio, ha indicado, en declaraciones a EFE, que "lograr la plaza ha estado muy cara" y que ha tenido "que ser subcampeón del mundo para conseguirla"



"Fue la competición más dura de mi vida. Había 16 países que optaban a ella y fue una 'guerra' increíble, especialmente con el croata Nenad Bugarin (5º) que también optaba a esa plaza -incluso elevaron una protesta contra Cardona en la última jornada-, que no fue admitida-,así que todo ha ido bien", añadió satisfecho.



El joven regatista, de 22 años, compite en el Finn desde 2017 y tiene un palmarés extraordinario: subcampeón mundial Sub23 en 2018, campeón mundial Sub23 de 2019 y 2021, bronce en el Europeo absoluto de 2020, y tres títulos continentales Sub23 (2019-2020-2021), además del subcampeonato mundial absoluto logrado ayer.



Sobre su designación para Tokio avanzó: "Entre hoy y mañana debe reunirse un comité olímpico y la Federación para decidirlo. Parece que pinta bien, pero hasta última hora de hoy o mañana no será oficial".



El Mundial de Oporto ha sido para Cardona "la prueba más dura" de todas las que ha competido porque estaban los mejores del mundo. "Hemos tenido unas condiciones súper complicadas y la clave para mí ha sido el adaptarme lo mejor posible a las mismas".



Actualmente es el número tres del Ranking Mundial y opina que está "en un gran momento." "Este Mundial ha sido el mejor campeonato que he hecho en mi vida y todo se me ha dado tal como yo había soñado y ahora espero poder hacer un gran papel en los Juegos si es que soy el elegido para representar a España".



El 27 de mayo cumplirá 23 años. Nació en Barcelona, pero con apenas meses sus padres, maestros, se trasladaron a Menorca y vivió en Maó hasta que tenía 15 años.



Se inició en la clase Optimist a los 7 años en el Club Marítimo de Mahón y se trasladó a Palma de Mallorca porque, "en Menorca no había gente para poder entrenar y estuve en el Centro de Tecnificación de Palma y ahora estoy compitiendo por el Real Club Náutico de Palma".



Si es designado, será el miembro más joven del equipo olímpico español de vela en Tokio. "La verdad es que eso es algo que no tenía en cuenta, pero es un gran orgullo para mí, teniendo en cuenta que todos los grandes aspirantes a medalla en Tokio son mayores de treinta años", indicó Cardona.



"Ellos irán con más presión que yo, así que espero poder sacar alguna ventaja. Ellos llevan muchos años preparándose para este momento y esto quizás juega a mi favor; ya veremos".



España, junto con Japón (país anfitrión) y Gran Bretaña es la única nación con presencia en las diez clases olímpicas en los Juegos.



El regatista considera que, "esto dice mucho del buen trabajo que se ha hecho desde la Federación". "Creo que el equipo español llega con muchas opciones de medallas; a ver si conseguimos las máximas posibles".



Su gran rival en la lucha por esta plaza ha sido el catalán Álex Muscat, su gran amigo. "Lo más importante ha sido el trabajo en equipo que hemos hecho; eso es lo que nos ha hecho llegar tan arriba. Hemos trabajado juntos como equipo y ahí está el resultado".



"Tanto Álex como yo teníamos claro que lo importante era clasificar la clase para Tokio. El tener una rivalidad tan sana entre nosotros ha hecho que prefiriésemos que cualquiera de los fuese el que estuviese en Tokio antes que lo hiciera otro país: ya sabíamos desde que empezamos que solo podía ir uno", ha concretado.



Considera que en Tokio, Nueva Zelanda, Húngria, Gran Bretaña y Holanda serán los rivales más fuertes. Para él, "todo será un juego mental y de cómo cada uno gestione las emociones y la presión y quien lo haga será quien se lleve las medallas".



Los Juegos Olímpicos de Tokio serán la última competición de la clase Finn ya que está previsto que desaparezca en los de París 2024. "Eso es una lástima porque voy a tener que dejar de navegar en esta clase y es muy duro para mí. No tengo muy claro que lo que haré cuando llegue el momento; ahora solo pienso en Tokio", aseguró el menorquín.



Ahora también forma parte el equipo español en el Circuito Mundial Sail GP de catamaranes y podría replantearse volver a la clase Láser Standard donde ya compitió.



De momento no ha tomado ninguna decisión. "Después de los Juegos volveré a Palma porque hay más posibilidades de navegar y crecer; y volveré a Menorca de vacaciones. Además, me he comprado una casa en Palma y ya vivo allí, pero estoy muy cerca de Menorca".