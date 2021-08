Primera experiencia en un mundial de volteo para Mari Pau Caules

A sus 15 años, la ciutadellenca Mari Pau Caules, puede mostrar la indiscutible satisfacción de haber competido en un mundial del deporte que practica, el volteo. La joven disputó el campeonato, en la categoría junior, que tuvo lugar recientemente en la localidad francesa de Le Mans. Más que la clasificación final, que la situó en el puesto 53, cuenta la experiencia de cara al futuro y su progresión inmediata.

Caules se alineó junto al total de 56 competidoras que mostraron sus habilidades a lomos del caballo.

El Campeonato del Mundo Junior contó con la participación de tres españolas, entre ellas la menorquina del Club Menorca Volteig, junto con la madrileña Marta Simó, de 16 años, del equipo Volteo Star Madrid, y la andaluza Lucía Schonvandt, de 18 años del equipo Cortijo Guerra. Caules pudo obtener la plaza gracias a una baja de última hora.

La primera prueba fue la de ejercicios obligatorios y al día siguiente la de los libres. A partir de los resultados de estas dos pruebas, se establecía una media y las 15 mejores notas volvían a participar los siguientes días. La volteadora tenía un minuto para demostrar sus habilidades. «Entré con mucha tranquilidad a la pista y con muchas ganas de aprovechar este minuto encima del caballo», señala. El viernes venía la segunda competición, y esta vez hubo más complicaciones. «La dificultad añadida de ir con otro caballo y no utilizar el mío hizo que estuviera más nerviosa, y al principio estaba descontenta. Después vi lo que había hecho y me di cuenta que no estaba tan mal», indica.

Mari Pau obtuvo una nota de 5’832 para finalizar en el puesto número 53, mientras que las otras españolas acabaron en el puesto 44 y en el 49. «Ha sido una experiencia inolvidable», señala la menorquina.