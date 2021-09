Es Nàutic tributa un homenaje a David Ponsetí tras un gran año

El Club Nàutic Ciutadella se vestía de gala ayer por la noche para agasajar y rendir un merecido homenaje a uno de sus regatistas más en forma del momento, David Ponsetí, el menor de la saga, junto a su hermano, Pere. La junta directiva de Es Nàutic, presidida por Rafel Torrent, directivos, técnicos, parte de la flota y sus familiares dieron calor y mostraron su reconocimiento público a un 2021 realmente para enmarcar del regatista del CN Ciutadella en Ilca 6. El título absoluto de campeón de España cosechado en Murcia, la medalla de plata del Campeonato de Europa de Croacia en sub17 y el Top10 en el Campeonato del Mundo de Italia, en la misma categoría, motivos más que suficientes para que ayer la familia de Es Nàutic abrazara a David Ponsetí.

Antes de ser reconocido en su club de toda la vida, el regatista ciutadellenc, que no llega ni a los 18 años de edad –siendo siempre de los más jóvenes en los eventos internacionales–, hablaba emocionado con «Es Diari». Para Ponsetí este homenaje le llenaba de satisfacción, con su gente. «Muy contento la verdad», exclamaba, tras un 2021 deportivamente espectacular. «Considero que ha sido, sin dudas, mi mejor momento hasta la fecha; un muy buen año, teniendo en cuenta que me he dedicado a una categoría superior al 2020 en Radial y donde la gente ya lleva más tiempo navegando, mucha más experiencia que en 4.7 y sobre todo mucha más dedicación», señalaba, feliz, Ponsetí, antes de recibir un alud de felicitaciones y aplausos de su gente.

Considera el insular del CNC que «hemos hecho muy buen trabajo en la EBE, tanto yo como Javi Seguí, y esto se ha visto en los buenos resultados que hemos obtenido», abunda Ponsetí, quien renunció ahora a disputar el Gran Dia de la Vela de s’Arenal para «descansar y recargar pilas para empezar bien el curso». Echando la vista atrás valoraba ayer el Top10 mundial, «un muy buen resultado, pese a que esperaba quedar más arriba, visto como fue el Europeo. Tenía expectativas de hacer otro podio pero las condiciones del lago a los regatistas españoles no nos ayudaron a cumplir nuestras expectativas iniciales», analizaba.

Para Ponsetí las claves del éxito son «el trabajo duro llevar de todo el año y sobre todo la motivación y gusto de navegar en un campeonato así. Sobre todo disfrutar de lo que se hace y los resultados salen», abunda el deportista, alumno de la Escola Balear de l’Esport, en Palma de Mallorca.

Sueños para el 2022

Ya de cara a este próximo año 2022, David Ponsetí tiene muy claro lo que quiere en el mar. «Me gustaría poder hacer buenos campeonatos de España para clasificarme para el mundial Isaf, puesto que este año me ha ganado Javi en el ránking y no he podido llegar». Y en los internacionales, «me gustaría poder hacer un Top10 y si me saliera muy bien, un podio sub19».