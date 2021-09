Gemma, en el umbral de reeditar corona

Gemma Triay competirá para reeditar corona en Cerdeña. La jugadora menorquina, este año formando dupla con la madrileña Ale Salazar, certificó ayer a la tarde su clasificación para la final del Open de Cerdeña, al derrotar por un doble 6-2 a la pareja formada por Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias, en la primera semifinal del cuadro femenino, celebrada en el Tennis Club Cagliari, en la capital de la isla sarda.

El partido, que debió alterar su horario –debido a que el día previo no se pudo completar la jornada de cuartos de final, siendo Triay y Salazar las únicas que se acostaron el viernes con la certeza de su clasificación, lo que propició un sábado maratoniano en cuanto a partidos) apenas tuvo historia. No en vano, la sociedad Triay-Salazar no dio tregua ni margen para la sorpresa a sus oponentes, que fueron barridas con la autoridad que ilustra el registro final.

En el encuentro por el título, que se disputa hoy, Triay y Salazar se encontrarán con Ari Sánchez y Paula Josemaría, que por su parte necesitaron tres mangas (6-4, 3-6 y 7-5) para batir en un equilibrado enfrentamiento a la argentina Delfina Brea y Tamara Icardo en la segunda semifinal del cuadro femenino.