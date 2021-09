Las 52 Super Series, a escena en Maó

Menorca vuelve a ser protagonista de las 52 Super Series. La Isla acoge desde hoy y hasta el sábado, desde el Club Marítimo de Mahón, la segunda prueba del calendario de 2021 del que es considerado el mejor circuito para barcos monocascos del mundo. Once barcos de cuatro continentes y ocho nacionalidades se dan cita en la Isla para luchar por el triunfo que está más abierto que nunca. Sled defiende el liderato en el circuito tras su victoria en la primera prueba hace un mes en Puerto Portals.

El pronóstico es incierto. Los once TP52 llegan a Maó marcados por la máxima igualdad que existe en la flota. Hay hasta ocho barcos que pueden ganar la competición, por lo que las cábalas están más abiertas que nunca. Por eso nadie se queda atrás, aquí hay que estar siempre yendo a más. Sin ir más lejos, el Sled que ganó en Portals, no se ha dormido en los laureles y para Maó se ha traído ni más ni menos que a Francesco Bruni para hacer la táctica en el barco. El italiano expresaba: «Es una gran alegría estar en este barco con gente tan experimentada. Aportaré algo de frescura porque yo, por suerte, durante la pandemia he podido navegar mucho en Copa América. La verdad es que para mi es toda una responsabilidad subirme a un barco que viene de ganar. No podemos hacerlo mejor, yo sólo puedo ayudarles a igualar lo que ya hicieron en Portals o a hacerlo peor», señalaba.

Bruni se une a la lista de los mejores tácticos del mundo que compiten en 52 Super Series: Vascotto, Hutchinson, Kostecki, Stead, etc... Otro que se une a ‘la fiesta’ es Ed Baird; el norteamericano que hará la táctica en el Phoenix. «Estoy contento por volver. Estuve un año parado, como la mayoría, pero ya llevaba seis meses muy activo antes de venir aquí. Vuelvo al Phoenix a los que conozco bien. Voy a hacer Maó y ya veremos qué pasa con el Mundial. Va a ser una semana muy abierta. Hay mucha lucha», exclamaba.

Y también entre ellos habrá un táctico español, Manu Weiller. El mallorquín, habitual en los grandes circuitos del mundo, llega por primera vez a 52 Super Series haciendo la táctica en el Vayu: «Estoy muy contento de que me hayan llamado desde el Vayu. Es un circuito que siempre he querido hacer al ser un referente de la vela mundial. A los tácticos a los que me enfrento aquí los conozco y son los mejores que hay. No me sorprende porque ya sé lo que es navegar con ellos». Y proseguía reconociendo que «la verdad es que la 52 Super Series se me resistía, por calendarios y por otros motivos nunca había llegado a hacer cuando me lo habían ofrecido y ahora he tenido la oportunidad de venir. Es una familia que navega en el barco y es una mezcla entre profesionales y la familia y es algo nuevo. Tenemos un buen barco y buenas velas e intentaremos dar pelea. No tengo mucha ventaja de navegar aquí. He venido de pequeño en optimist y poco más, recuerdo una regata de wallys». Maó, en su opinión, «no es un sitio muy de ventaja local. Es un sitio abierto y el juego es igual para todos».

Ayer hubo que esperar a que se entablara el viento antes de hacer la regata oficial de entrenamiento. La victoria en la manga fue para el Phoenix de Tony Norris seguido del Bronenosec y del Alegre. Para hoy están previstas las dos primeras mangas de la competición, a partir de las 12.30 horas. La regata se puede seguir en realidad virtual y con comentarios en directo desde la aplicación de 52 Super Series o en la página web de la regata www.52superseries.com.

Cuarta vez en Menorca

Es la cuarta vez que las 52 Super Series recalan en la Menorca. El binomio es imbatible como se pudo comprobar en la rueda de prensa de presentación de la regata que se produjo ayer, al término de la regata de entrenamiento, en el propio Marítimo. La sintonía entre las autoridades de la Isla, el Club y la regata es máxima como se volvía a comprobar.

La presidenta del Consell Insular, Susana Mora, destacaba ayer que las 52 Super Series, «suponen una gran oportunidad para posicionar Menorca como destino sostenible y dar a conocer nuestra isla al mundo. Como menorquines, estamos muy agradecidos de poder acoger por cuarta vez un circuito que no para de crecer y de ganar adeptos», señaló.

Héctor Pons, alcalde de Maó, explicaba en la rueda de prensa que esta regata «pone a nuestro puerto a un nivel mundial. Los dos hacemos una muy buena pareja. La regata nos ayuda también a mantener el impulso turístico durante septiembre y octubre. Sabemos que el impacto directo e indirecto de esta regata en la ciudad es muy importante y nosotros vamos a seguir apoyando la celebración de las 52 Super Series en Maó siempre que se pueda», cerró.