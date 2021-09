Fin de las restricciones en el aforo de los campos

580 días después, Son Moix y el resto de estadios de LaLiga volverán a disfrutar del fútbol en su estado natural. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad el fin de las restricciones de aforo en los campos, que tendrán una ocupación del cien por cien a partir de este viernes. Así lo acordaba el Consejo Interterritorial de Salud, que también aprobaba un aforo del 80 por ciento en los pabellones de baloncesto y establecía que se trata de medidas comunes para todo el país para un periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre. En la última semana de octubre se evaluará de nuevo la situación. En el caso del Mallorca, la medida le permitirá abrir totalmente este sábado, aprovechando la visita del Levante, las puertas de su domicilio, parcialmente cerradas desde hace más de año y medio.

La última vez que el mallorquinismo pudo acudir a Son Moix sin limitaciones fue el 1 de marzo de 2020, en un partido de Primera División contra el Getafe que se resolvió con un tanto del visitante Maksimovic (0-1). Desde ese momento, el Mallorca ha jugado treinta encuentros como local bajo una serie de restricciones que se han ido relajando progresivamente. Acabó el curso 2019-20 como pudo y descendió en soledad enfrentándose en Palma a Barcelona,Leganés, Celta, Levante y Granada a puerta cerrada. Una tendencia con la que encaró meses después la operación retorno a la máxima categoría. Disputó la mayor parte del curso, otros 19 encuentros de Segunda, en la intimidad de su hogar y la barrera no empezó a levantarse hasta mediados de mayo de este mismo año. Puso la penúltima piedra del ascenso, contra el Alcorcón, ante la mirada de 4.086 espectadores que accedieron al campo por sorteo y una semana después, ya con el ascenso agarrado, lo celebró contra elZaragoza. Ya esta temporada, el equipo isleño ha representado otras cuatros funciones en el Camí del Reis en la que sus abonados han ido rotando y en las que ha registrado una afluencia máxima de 9.359 espectadores.

Con todo abierto y con el regreso a los tiempos de prepandemia en la grada, el Mallorca espera que sus 14.500 abonados respondan este sábado contra el Levante (16.15 horas) y ha impulsado una campaña a través de las redes con la idea de llenar de nuevo Son Moix. Un objetivo complicado que se ha establecido para incentivar la mayor presencia de espectadores posible.

Pese al aumento de los aforos en exteriores e interiores, Sanidad recalcó la importancia de mantener las medidas no farmacológicas e informó de que, con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo. Tampoco el consumo de tabaco y de productos relacionados, tanto en espacios interiores como exteriores.

Baloncesto, voleibol...

Confirmado que volverá el público al 100% en los eventos en exteriores, siempre con mascarilla, entrada controlada y sin comida, en recintos interiores, como el caso del baloncesto o el voleibol mismos, la asistencia será de un máximo del 80%, garantizándose siempre una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, subrayó la unanimidad del acuerdo e insiste en que se mantengan «todas las medidas farmacológicas, la obligatoriedad de las mascarillas, no fumar, no comer y no beber».