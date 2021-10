Menorca 52 Super Series, con todo por decidir en Maó

Las espadas están en todo lo alto. La Menorca 52 Super Series Sailing Week coronará este sábado a su ganador después de que es viernes no se pudiera disputar finalmente ninguna de las dos mangas que estaban previstas y esté todo por decidir. Así, el «Platoon» de Harm Müller-Spreer se mantiene en el liderato con dos puntos de ventaja sobre el «Alegre» de Andrés Soriano y cinco sobre el «Quantum» de Doug DeVos.

En caso de poder competir las dos mangas de este mediodía la lucha sigue muy abierta y hay hasta seis equipos separados sólo por siete puntos que podrían optar al triunfo en Menorca. También está muy abierta la general del circuito 52 Super Series 2021, en la que también hay una lucha muy abierta con cuatro equipos separados por un único punto: «Platoon», «Quantum», «Alegre» y «Sled».

La traca final

La flota salió este viernes desde el Club Marítimo de Mahón puntual pero con la sospecha de que el día no era el ideal para navegar. Y el parte se cumplió, ya que nunca hubo condiciones para poder dar una salida. La responsable del Comité de Regatas, María Torrijo, llevó a la flota a la punta norte de la Isla y allí estuvieron durante cuatro horas esperando un viento que nunca llegó y que aún se hacía más complicado por la llegada de un chubasco que añadía aún más incertidumbre climática. A las dos de la tarde la valenciana envió a la flota a puerto a la espera de que mañana mejoren las condiciones.

Nacho Postigo, navegante del «Provezza», explicaba la jornada: «Ha sido lo que la previsión decía y se ha cumplido por una vez. Desafortunadamente ha pasado exactamente lo que se esperaba con la actividad de las nubes y de la tormenta que ha hecho que no hubiera viento estable ni tampoco llegase a más de seis nudos. Hemos esperado pacientemente y la verdad es que María tomó la buena decisión de llevarnos al agua por la mañana para intentar dar al menos una salida si las condiciones se daban y también hizo bien al devolvernos a las dos cuando se vio que las nubes no iban a permitir nada». Hoy la previsión es muy parecida, «pero esperamos que no esté tan acertada como ayer. El viento volverá pero por la tarde, a la hora de la entrega de premios…».