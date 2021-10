Sigue la odisea de Felip Moll en La Palma, ahora por culpa del volcán

Continúa la odisea del regatista menorquín Felip Moll en tierras canarias, donde disputa la Mini Transat 2021.

Primero tuvo que enfrentarse a un huracán, después tuvo una avería del piloto automático, sufrió un ataque de peligrosas orcas y ahora le ha afectado el volcán de La Palma.

La ceniza ha cubierto su barco “Allevà” que tiene amarrado en el puerto de La Palma. De momento no le había afectado el volcán, que está al otro lado de la isla, pero este viernes y sábado su embarcación ha quedado cubierta de ceniza.

“Ayer empezó a caer ceniza, pero se paró. Por la noche limpié todo el barco y quedo perfecto. Y esta mañana cuando me he levantado, y he abierto la compuerta he visto que volvía a estar lleno”, explica Moll, que relata que la caída de ceniza es constante.

Este último incidente no le ha afectado deportivamente, ya que no disputa la segunda etapa de la Mini Transat 2021 hasta el próximo 29 de octubre, pero es un contratiempo más que se suma a los otros incidentes en una travesía que seguro que el regatista menorquín no olvidará.