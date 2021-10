Sílvia Juaneda: «Si voy a Serbia es para ganar»

El Mundial 2021 de ‘Grappling’ y ‘Grappling Gi’ (’Jiu Jitsu’) que arranca esate viernes en Belgrado, en Serbia, hablará menorquín por vez primera. Y lo hará en clave femenina. Ahí estará la competidora ciutadellenca, Sílvia Juaneda, como actual campeona de España de esta temporada, que competirá con las mejores del mundo en ‘Grappling’, en su categoría de 58 kgs; y en ‘Grappling Gi’, o bien en 58 o en 64 kgs, aún por determinar, ya que solo pueden participar dos representantes por país y están tres españolas. Juaneda se presentó en un peso superior, por si finalmente no puede participar en los 58, siendo su primer y anhelado Mundial.

Al quedar campeona de España, la insular optaba a poder acudir al Europeo y a este Mundial. Le fue imposible ir al Europeo por falta de tiempo en la inscripción. De hecho, muchos de los deportistas se quedaron fuera al no poder tramitar la documentación exigida por la Federación Internacional. «Pienso que estoy preparada, desde que me inicié con este deporte no he parado de entrenar y exigirme cada día más; es un estilo de vida y estoy más en forma que nunca», señalaba este miércoles, ya en Belgrado, para este diario. Y hablaba claro: «Si voy es para ganar, para mí no es viable eso de ir para disfrutar y pasarlo bien. Es trabajo, quiero una medalla y si no gano, seguiré entrenando para mejorar, que es cuando ves tus fallos», exclamaba, decidida, Juaneda.

Un Mundial que ‘pilla’ a la menorquina en plena preparación para su segundo combate profesional de MMA, el próximo 13 de noviembre, «así que estoy más en forma que nunca», aseguraba este miércoles, a punto para vérselas en Serbia ante todas las campeonas de Rusia, USA, India o Kazajistan, entre otras. «Cinturones negros de ‘Jiu Jitsu’, campeones de lucha olímpica, judo o sambo, con un nivel muy alto. Estoy nerviosa, claro, pero si estoy es porque puedo plantarles cara y lo daré todo», avisaba, «orgullosa de formar parte de la Selección Española y representar a España en un Mundial, sueño de muchos deportistas. Tuve la oportunidad en el 2019 en MMA en los Europeos y fue una de las mejores experiencias de mi vida», señalaba, ansiosa por su debut.

Sílvia Juaneda lleva relativamente poco en este deporte; de hecho, no hace ni cuatro años que lo practica, y tres en MMA. Los primeros años, a caballo entre Menorca y Eivissa, donde entrenaba sin parar: «hasta darme cuenta que quería dedicarme a esto y decidí mudarme a las Islas Canarias, donde ya había vivido y tenía a mi maestro y compañeros», relataba. Ahora lleva un año en Gran Canaria entrenando en el equipo de Gil Catarino, campeón mundial de ‘Jiu Jitsu’, y Roberto Barreiro, entrenador de luchadores de UFC, quienes le preparan para sus compromisos. «Grandes profesionales que dirigen la carrera a deportistas muy reconocidos dentro de este mundo; estoy en buenas manos», cierra Juaneda.