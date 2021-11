La tramontana puede con la Epic 360º

A última hora de la noche del viernes, atendiendo al requerimiento de la Direcció General d’Emergències de las Illes Balears, el director de carrera de la Epic Camí de Cavalls 360º, Joan Febrer, anunciaba la suspensión de la segunda etapa prevista para esta mañana de sábado, “en vista de las circunstancias meteorológicas previstas. Teniendo en cuenta las características de la etapa, con gran dificultad técnica, limitados puntos de acceso rodado y limitada o nula cobertura móvil en muchos de sus tramos”, detalló la organización, tras poder ‘salvar’ la primera de las tres etapas programadas, con 441 participantes y un 80 por ciento llegados de fuera de la Isla.

En vista de todo ello, “sería imprudente e irresponsable llevar a cabo la etapa. Por lo tanto, nos vemos obligados a suspender la segunda etapa de la Epic Camí de Cavalls 360º 2021.

Después de la cancelación en el último momento de la última edición a causa de la pandemia de la covid-19, “ni vosotros como participantes ni nosotros como organización nos merecemos tener que vivir una situación como esta. A pesar de todo, hagamos un esfuerzo entre todos por convertir esta situación negativa en algo positivo”, publicaron desde Camí de Cavalls 360º ya a medianoche.

Las circunstancias meteorológicas extremas “forman parte de nuestro deporte, y a veces no nos queda otra que asumirlo. Este sábado no podremos salir a hacer lo que más nos gusta, pero la Epic Camí de Cavalls 360º no se acaba aquí”.