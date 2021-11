Un animado fin de fiesta de la Epic Camí de Cavalls

La Epic Camí de Cavalls 360º 2021 llevó a cabo en la tarde de ayer domingo la ceremonia de clausura y de entrega de premios, en el Hotel Gran Sagitario de Santandria, Ciutadella. El evento, que el año previo no pudo celebrarse a causa de la pandemia, ha vivido una edición muy complicada a causa del mal tiempo, que ha obligado a suspender dos de las tres etapas previstas en el programa (apenas se pudo competir el viernes, puesto que la meteorología que durante estos días está azotando en la Isla no ofrecía visos ni previsión de mejora para el sábado ni para el domingo, de ahí la lógica decisión de la organización, también para no poner en riesgo a los deportistas).

Sin embargo, participantes y organización convirtieron el acto final de ayer en una fiesta llena de energía y positividad, pensando ya en un mejor 2022.

«Esta ha sido una edición muy especial y difícil, pero también muy emocionante», manifestó Clara Fullana, organizadora del Epic Camí de Cavalls 360º. «Toda esta gente y esta energía, merece un gracias muy sincero por nuestra parte», agregó.

Foto: Jordi Saragossa

Por su parte, Joan Febrer, director de la carrera, concluyó que «poder disfrutar, aunque sea de una sola etapa, nos dará más fuerzas para trabajar de cara a la próxima edición de 2022, que tendrá que valer por tres, después de la cancelación por la covid de 2020 y de la suspensión parcial de 2021». Asimismo, Febrer incidió en otro aspecto que caracteriza el evento: «A pesar de no haber podido hacer todos los kilómetros, acabamos como una familia».

Clasificaciones

A efectos de la clasificación, los ganadores de la primera etapa, celebrada el viernes pasado, recibieron los premios como vencedores de la clasificación general. La entrega de premios contó con la participación de Elena Costa, gerente de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, y de Lluís Triay, director del Hotel Gran Sagitario.

Así, en la prueba Trail Run 360º, los ganadores fueron Pau Galí y Oriol Barbany. En individual, Rafa García y Antonia Winkler (que lideró en féminas). Emn la Experience 360º, ganaron Antonio Saavedra y Javier Sintes; en individual, Enric Pons y Anna Comet.

Jasper Ockeloen y Wolfgang Krenn, por equipos, e Ismael Ventura (masculino) y Hana Kolarova (femenino), gobernaron en la Mountain Bike Epic 360º.