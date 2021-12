El tenista mallorquín Rafa Nadal ha querido enviar un mensaje a la familia de Manolo Santana tras su reciente fallecimiento. Nadal, que ha lamentado no poder estar en Madrid para la despedida del mito del tenis español, ha publicado un vídeo en Twitter donde envía ánimos y condolencias a la familia de Santana.

«Quiero mandar este mensaje a todos los familiares de Manolo. Le están dando la despedida en Madrid, desgraciadamente no puedo acompañaros y no sabéis lo triste que me pone el hecho de estar en Kuwait y no tener ninguna oportunidad de acompañaros en un día tan triste como hoy», explica el de Manacor.

Mensaje a Manolo Santana y su familia, desde Kuwait. Ojalá pudiera estar ahí con vosotros hoy. Un abrazo muy fuerte. pic.twitter.com/kMoWhSmFoC — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 13, 2021

Nadal y Santana mantenían una relación de amistad muy estrecha. El más veterano apoyaba siempre que podía al mallorquín. De hecho, en la última edición del ATP Masters 1000 de Madrid, Santana, presidente de honor del torneo, acudió al vestuario para consolar a Nadal tras la derrota frente a Alexander Zverev en cuartos de final.

«Todos sabéis lo mucho que significa Manolo para mí, todo el cariño y la admiración profunda que le tengo», continuó el manacorí. «Son tantas cosas que hemos podido compartir durante todos estos años que es un día muy duro para todo el deporte español y para todas las personas que realmente le conocíamos».

«Manolo era un ejemplo en muchísimas cosas y sobre todo nos deja un legado de por vida. Por todo eso y muchas cosas más sólo puedo decir ‘Gracias, Manolo’ y mandar un mensaje de apoyo a toda la familia. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos», cierra Nadal.