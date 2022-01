El mallorquín Rafael Nadal se impuso al estadounidense clasificado desde la previa Maxime Cressy, que fundamentó su juego en un efectivo saque y volea, por un ajustado 7-6 (6) y 6-3 para proclamarse campeón del Melbourne Summer Set. Cressy, que arrancó el partido dubitativo tras cometer tres dobles falta en su primer juego al servicio, llegó a perdonar una pelota de set al saque después de que Nadal cometiera una doble falta muy justa que protestó al juez árbitro Carlos Bernardes a pesar de que Melbourne Park aplica el ojo de halcón en vivo.

Fue cuando el manacorí demostró su condición de favorito tras superar al tenista nacido en París con dos potentes derechas para después, con su saque, sentenciar una costosa primera manga. El joven Cressy, de 24 años, se adelantó con una rotura a favor en el primer tramo del segundo parcial, pero Nadal respondió con un 'contra-break' inmediato que repitió cuando el marcador se encontraba 4-3 a su favor para dejar sentenciado un último set que firmaría por 6-3. Nadal volvió a ganar un título ATP después de su victoria en la final de Roma frente al serbio Novak Djokovic el pasado mes de mayo.

Después del triunfo el mallorquín ha reconocido que «estoy volviendo después de vivir algunos momentos complicados, así que no puedo estar más contento por tener un trofeo en mis manos. Para mí significa todo en este momento».

«Esta pista siempre ha sido muy especial para mí. Aquí he vivido momentos increíbles. El nombre de esta pista, Rod Laver Arena, es muy especial para todos, incluso más gracias al ambiente que creáis todos vosotros. No os puedo agradecer lo suficiente todo el apoyo que siempre me dais. He vivido muchas emociones aquí y estoy deseando jugar ante vosotros en unos días», le dijo al público presente en las gradas. Por último, Nadal tuvo unas palabras de cariño hacia Cressy, que en semifinales eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov. «Ha sido un gran inicio de temporada para ti, te deseo lo mejor para la temporada y tu carrera. Tu estilo prevalecerá. Es algo que traes de vuelta al deporte, es un placer ver de nuevo a jugadores como tú», concluyó.

En su semana de regreso Nadal ha sumado cuatro partidos (un dobles y tres individuales) y alrededor de siete horas de juego, un buen test para afrontar el Abierto de Australia, donde aspira a su primer título desde 2009 y a conquistar su 21º 'grande', que le convertiría en el jugador con más títulos de la historia en la categoría. Con este título, el mallorquín es el cuarto jugador con más títulos individuales masculinos (89) de la Era Abierta, solamente por detrás de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).