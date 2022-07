El triatleta de Ciutadella y ahora residente en Palma de Mallorca aunque todavía enrolado en las filas del Saltoki Trikideak, Joan Wager, sigue llenando sus vitrinas de logros nacionales e internacionales. El último ha sido la trabajada medalla de bronce que se ha colgado el menorquín en el Campeonato de España de Triatlón Cross 2022 que se ha celebrado en Almazán, ciudad de la provincia de Soria.

La prueba masculina absoluta de estos Nacionales 2022 la ganó finalmente el deportista de León, Kevin Tarek Viñuela, del Cidade de Lugo Fluvial, que se acabaría imponiendo en todos los nacionales de triatlón cross disputados hasta la fecha en Almazán, tres en total, con un tiempo en este de 2022 de 1:19:17, por delante de Alfonso Izquierdo, del Triatlón Soriano, y del propio Joan Wager, del Saltoki Trikideak, que finalizaba tercero.

El podio español sub-23 era para Alfonso Izquierdo, mientras que en este caso, Wager se colgaba la medalla de plata y Ander Michelena era tercero.

El descanso del guerrero

De regreso a casa, el deportista menorquín habló con «Es Diari» del Campeonato de España de Triatlón– también de Duatlón– que ha protagonizado este fin de semana. Respeto al bronce que se ha colgado Wager, el ciutadellenc reconoce estar «contento porque al final hacer podio siempre es difícil, nunca es fácil. La carrera fue bastante bien, no salí muy lejos de los primeros y básicamente las diferencias fueron con la bicicleta en la BTT, que es donde se marcan más las diferencias. Y allí fue donde se decidió la carrera», manifestaba el insular. «Al final en el tramo de correr todos nos quedamos más o menos donde nos bajamos de la bicicleta», señalaba.

Dejado atrás ya este Nacional 2022 y después de muchos meses de ajetreo deportivo, a Wager le llega el momento de parar motores y descansar. «Ahora después de este campeonato tenía ganas de descansar porque llevo ocho fines de semana seguidos entre viajes y competiciones, por lo que me tocan unos días o unas semanas de descanso o de hacer muy pocas cosas y después volver a entrenar para preparar el Campeonato de España en Banyoles que es el último fin de semana de agosto, además de Europeos y otros campeonatos que vienen a partir de septiembre», avanzaba.

Un Wager que este fin de semana, además del Triatlón nacional, también corrió el duatlón cross aunque con poca fortuna, ya que pinchó una rueda nada más subirse a la bicicleta, lo que le privó de estar otra vez en las primeras posiciones. «Ahora descansar, comer y recuperar que también me he hecho alguna analítica de sangre y no estuve muy bien de fuerzas y de algún componente, por lo que toca mirar de recuperar todo y afrontar con más ganas la segunda parte del año», cerraba.