Rafael Nadal expresó este martes su satisfacción por arrancar con victoria su camino en el Abierto de Estados Unidos y su alegría por volver a competir en la pista Arthur Ashe, consciente de que «en un tiempo no muy lejano» no sabía si volvería a pisarla.

«Siempre son emociones positivas, la Arthur Ashe es una pista muy especial, la pista más grande del mundo para nosotros, una ciudad muy especial como es Nueva York. Aquí se vive el deporte de una manera un pelín distinta al resto del mundo», afirmó Nadal en la rueda de prensa posterior al partido ganado por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3 al australiano Rinky Hijikata. «Ha sido un tiempo largo sin estar aquí, y de alguna manera en un tiempo no muy lejano no sabía si volvería aquí, pero aquí estoy, disfrutando del momento», agregó.

El mallorquín, de 36 años, ha tenido que convivir con una larga serie de problemas físicos, el último de los cuales en los abdominales. Esa rotura le obligó a retirarse del torneo de Wimbledon antes de las semifinales y Nadal llegó a Nueva York tras jugar un solo partido desde entonces, cayendo en Cincinnati contra el croata Borna Coric. Curiosamente, la retirada sin jugar en Wimbledon hace que su balance en los 'grandes' de este año sea inmaculado, veinte victorias de veinte y títulos en el Abierto de Australia y en Roland Garros. «No he perdido un partido, pero no he ganado los tres 'grandes', así que de alguna manera es incluso peor. Retirarse, en mi opinión, es mucho más duro que perder. El deporte es cuestión de ganar o perder, no de retirarse», consideró.

«Obviamente estoy teniendo un gran año por los resultados, pero al mismo tiempo es duro porque pasé por problemas en el pie, en las costillas, la rotura en los abdominales. Pasaron muchas cosas en los últimos seis o siete meses», prosiguió Nadal, que en la próxima ronda se enfrentará al italiano Fabio Fognini, con el que tiene un balance de trece victorias y cuatro derrotas, una de ellas sufrida en Nueva York en 2015.