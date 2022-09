El CN Fornells ultima la puesta a punto para la trigésima edición del Memorial Gumersindo Riera, que se celebra este fin de semana bajo su organización en aguas de la bahía norteña.

La flota que tomará parte en el evento, según informan desde la entidad de Fornells, se aproximará a las treinta unidades (alrededor de 20 en windsurfing, y una decena de ‘lasers’). La inscripción se mantendrá abierta hasta el próximo sábado por la mañana (el límite será a las 10.00 horas).

La prueba se fragmentará en las siguientes clases y categorías; clase Optimist, para las categorías sub 11, sub 13, sub 16 y grupo D; en Ilca (laser) 4, 6 y 7, y windsurf; Bic Techno sub 13 y sub 15, Raceboard y Open Foil.

La competición, dedicada a la memoria del escritor y poeta Gumersindo Riera Sans (Fornells, 1909 – Barcelona, 1990) se cataloga en el propio seno del CN Fornells como una de las citas más importantes de su calendario anual, y se desarrollará durante el fin de semana (dos días, para seis regatas en total; tres por jornada).

Se proclamará un campeón por cada clase, además de un ganador absoluto, que será el vencedor de su clase que se embolse mayor número de primeros puestos. La cuenta atrás para la trigésima edición del Memorial Gumersindo Riera ya ha empezado.