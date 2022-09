No hay manera. Desde que regresaran del parón del verano, las ya exnúmero 1 del mundo del World Padel Tour, Gemma Triay y Alejandra Salazar, no acaban de encontrar el camino de la victoria y todavía no saben lo que es ganar un trofeo, desde la vuelta de las vacaciones. Este viernes la menorquina y la madrileña han caído en los cuartos de final del Amsterdam Open 2022 en tres sets, frente a la pareja, Virginia Riera y Patty Llaguno, que han superado a las 'TriAzar' después de dos horas y 45 minutos.

Después de ponerse 1-1 y tras un toma y daca constante en las dos primeras mangas de partido en Holanda, la pareja número 5 del ranking mundial se marchaba en el marcador y lograba cerrar una victoria de gran mérito contra las ahora número 2, Triay y Salazar, por 6-3, 4-6 y un contundente 6-2 en la capital holandesa para hacerse con un hueco en semifinales y evidenciar que alaiorenca y madrileña atraviesan su peor momento como pareja de juego.