El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) lamentó que la calificación haya sido «un poco caótica» para él, con «mucho tráfico», aunque el madrileño, que saldrá cuarto este domingo, celebró estar a «una décima y media» de la pole, pero deberá «remontar» para intentar subir al podio.

«Ha sido una 'cuali' un poco caótica, con mucho tráfico en la Q1 y la Q2. En Q3 hemos acertado saliendo con los blandos, pero en la última vuelta he sido el primero en pasar por meta y los demás me han mejorado. Quieres ser el último en pasar por meta y no sabía que me quedaba una vuelta. Me he quedado a una décima y media de la pole», analizó Sainz en declaraciones a DAZN tras la calificación en el GP de Singapur, que se disputa en Marina Bay.

El madrileño, que saldrá cuarto en la carrera de este domingo, se marcó como objetivo «remontar e intentar subir al podio». «Y si se puede ganar, mejor», comentó un optimista Carlos Sainz, que destacó que Marina Bay es «un circuito en el que puede pasar de todo o nada». «Con 'safety car' o carrera aburrida», advirtió.