Retirarse es una de las decisiones más difíciles para cualquier deportista o entrenador que ha dedicado prácticamente toda su vida a su oficio. Si bien no deja ni mucho menos la puerta cerrada, el contrastado entrenador de tenis Nito Llorens (Ciutadella, 51 años), ha decidido parar motores y pedir un descanso, un respiro, a la junta directiva del Club Tenis Ciutadella, entidad que le vio nacer y crecer y en la que tras su regreso de la Península, ha ejercido durante 16 años como director técnico, desde el 2006. «Dejo el cargo al menos una temporada y no, no tengo ni idea si será para siempre o no. Sigo haciendo ‘cositas’ de tenis pero no con la dedicación y obligación de director técnico», avanzaba este martes el técnico, para «Es Diari»,

Llorens, con un pasado más que notable como técnico después de haber trabajado durante una década para la Federació Catalana primero y la Federación Española después –con el mismísimo Rafa Nadal o los David Ferrer o Marcel Granollers a su cargo–, admite que este parón también viene dado por su otra gran pasión, la música, ya que el ciutadellenc se está preparando para el Máster de Profesorado, «y es de tardes. Entre esto y que creo que debo frenar un poco, sea para coger empujón o lo que sea, he decidido parar», abundaba el notable técnico. «Llevaba un tiempo pensando en parar tras 30 años de entrenador entre Maó, la Península y los 16 cursos de aquí. Mi cuerpo me pide parar y estar siempre ahí al frente de un club agota. Creo que me toca, pero no sé qué pasará en el futuro más inmediato, no me cierro a nada y de momento he pedido una excedencia al CT Ciutadella por un curso».

Piti Sintes, su sustituta

Llorens todavía hoy sigue echando una mano en el mundo del tenis, «por lo que no sé si será ya para siempre no estar al frente de una entidad. El club sabe que estoy para lo que me requieran pero no a esta intensidad», subraya, empezando por su sustituta– al menos para esta temporada–, Piti Sintes, quien tras años en el CT Ferreries, hace unos cursos fichó en Cala en Blanes. «El club puede funcionar igual sin mí, Sintes lleva ya unos años ahí. Además está un poco también la conciliación familiar, son horarios complicados de noches y fines de semana. Me merezco creo un parón», asevera Llorens, al que le encantaría acabar siendo profesor de música «y poder compaginar con el tenis».

Ya echando la vista atrás, Llorens valora «muy positivamente» sus 16 años al frente del CT Ciutadella. «Estoy satisfecho y siempre lo he dado todo, dentro de las limitaciones que se tienen en la Isla. Jugadores como Sergio Martos, Paula Comella o los hermanos Mesquida salen del club, de cuando llegué y ellos tenían apenas 8-9 años. Y han hecho carrera en EEUU o ahora mirad a Martos», se congratula el ‘coach’. «Es una satisfacción ver que salen del club. Volví al club para encontrar una estabilidad, ya que viajaba mucho y era agotador. Y al final aquí era lo mismo pero con un formato diferente, por lo que acabas haciendo lo mismo, si bien en otra tesitura claro», proseguía Llorens, procedente de una saga de tenistas y familia muy directamente relacionada con el tenis y la entidad de Cala en Blanes.

«La intención, te encuentres al nivel que te encuentres, siempre es la misma. Intentar ayudar en todo lo que puedas a los que quieren jugar a tenis, que puedan llegar a su máximo nivel. Y esto depende de ti, de toda la intención que pongas, sea al nivel que sea. La intención siempre es la misma, sea ser campeón de Balears o de España o llegar a ser profesional», reflexionaba ayer Llorens. «Está claro que si quieres avanzar y mejorar debes dejar la Isla, por un tema de infraestructuras y por falta de competición el fin de semana. Entrenar bien no es difícil pero necesitas competir para crecer y es lo complicado aquí».

Un Nito Llorens, tan discreto y modesto como siempre, que, de puntillas, recuerda con nostalgia y a través de este diario sus años de entrenador de los Nadal y compañía. «Lo pienso, fue una etapa preciosa y muy provechosa. Toda esta gente ha estado a mi lado en mi día a día y aún los tengo cerca. Fue una etapa, como otra. ¿Rafa Nadal? Me enorgullece claro verlo y lo pienso, soy consciente que fue una época importante para él, sus años conmigo. Lo entrené pienso, a él, a Ferrer y demás».

Nito Llorens, también con los otros top ATP que ha entrenado, tiene aún una cordial y cercana relación con el número 2 del mundo ‘manacorí. «De vez en cuando hablamos sí, como ahora cuando supe que serán padres o después de Australia, que venía de una mala época. Y siempre que gana claro, aunque llega a ser ya aburrido», bromeaba el técnico. «Ojalá tengamos Nadal para rato pero son años ya y ahora suben tan fuertes los jóvenes... Tienes que dar el doble», esgrimía, hablando también del número 1, Carlos Alcaraz. «Tiene un gran equipo y mentalmente fuerte. Esta frescura lo hace diferente y creo que lleva muy bien que se le compare a Nadal. Parece que lo tiene asimilado porque han quedado muchos por el camino», sentenció.