No fue la del pasado domingo una jornada de trote cualquiera en el Hipódromo de Maó. Ni para este deporte ni mucho menos para el conductor de Alaior, Josep Carreras (35 años), un clásico de los hipódromos baleares que el domingo– gracias a sus dos nuevos triunfos– alcanzó la increíble cifra de 400 victorias. A su corta edad, el alaiorenc alcanza esta impresionante cifra, desde que el 2008 se adentrara en este ‘mundillo’. Este 2022 a punto de cerrar, Carreras acumula 26 triunfos, si bien fue el 2019 cuando sumó su récord de triunfos en un curso, con la friolera de 49 victorias, acumulando Carreras 400 alegrías en 2.133 carreras, durante 15 años escasos de competición.

Si bien otros conductores de Menorca han logrado o superado la barrera de los 400, señala Josep Carreras a «Es Diari» que quizás lo que hace diferente este logro es, «haberlas logrado en un relativo corto espacio de tiempo que llevo compitiendo en el trote», dice un Carreras que no para de recibir felicitaciones, de rivales o de la misma Federació Balear de Trot, que reconoció públicamente su gesta.

Carreras, herrero equino de profesión, empezó a deleitar en las pistas baleares en 2008. «Yo estaba inmerso de lleno en el mundo de la montura, del salto y de la doma, además de salir de ‘caixer’ en las fiestas. ¿Qué pasa? Que al final todo era pagar, sin beneficio alguno económico en el tema de montar a caballo. Y a base de herrar caballos me ‘engancharon’», bromea el alaiorenc, que tiene sus cuadras en su localidad natal. «En el trote sí cuentas con una recompensa económica y a finales de año un caballo al menos se ha pagado la comida», piensa en voz alta. Carreras, sincero, dice que le gusta más «montar que ir al trote, aunque no se me debe dar mal», sonríe, viéndose, «semiprofesional. Tengo muchos caballos de los que nos ocupamos mi equipo, en casa. Luego, vamos a correr a Maó, Ciutadella o Mallorca, según interese por el caballo», dice, con potros de las cuadras Morro mismas, «considerado el mejor criador de caballos de trote en las Islas», dice este campeón de Balears amateur durante muchos años.

¿Orgulloso? «Imagina, lograr 400 victorias en este corto tiempo. Y ahora a por las 500, que al final es de lo que se trata y lo que buscamos», exclama, sin tapujos y con más de 100 caballos a sus manos en este espacio de su vida.

El ‘jockey’, que este domingo volverá a correr en Maó y Palma, admite que en la Isla, «es muy difícil vivir profesionalmente de ello, mal organizado y remunerado», matiza Carreras, quien desvela en esta página que ha tenido propuestas profesionales, «para irme a Palma y Francia a trabajar. De hecho, corrí en París cuatro veces, la Copa de Europa, con los mejores conductores de cada país», recuerda, orgulloso, llegando a ser segundo. «No es fácil dejar familia y todo e irte», advierte. El insular, que además acumula en 15 años 295 segundos y 289 terceros puestos, manifiesta que, para él, «los potros son los que te dan mayores alegrías, buscamos que salgan buenos para ganar. Si están bien atendidos lo muestran en la carrera y no siempre gana quien más corre o va delante; cuenta la táctica y conocimiento del ejemplar».