El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), que partirá tercero en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia, se ha mostrado sorprendido de salir en primera fila tras una sesión de clasificación en la que ha «arriesgado mucho».

«¡Las sensaciones de hoy no eran estas, pero el tiempo por vuelta sí! He tenido que arriesgar mucho y, sinceramente, me ha sorprendido mucho en la Q1 y en la Q2 que haya podido hacer la vuelta solo», explicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

«Normalmente me ha costado mucho hacerlo, sobre todo en un lugar como Sepang, con las rectas en las que perdemos tiempo. Realmente no sé cómo estoy en la primera fila. Mañana será una carrera larga y exigente si no llueve, a ver qué podemos hacer al principio», prosiguió el de Cervera.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró fue mucho más pesimista. «Hoy no ha sido un buen día en absoluto y es difícil encontrar aspectos positivos. Quiero pedir disculpas a mi equipo por las tres caídas, esto les ha dado mucho trabajo extra y como siempre, han estado perfectos arreglando y preparando la moto. Ahora tenemos que lidiar con esta penalización en la parrilla, así que será una carrera para ver qué pasa. Si hay lluvia o empieza a llover durante la carrera, quizás pueda pasar algo», finalizó.