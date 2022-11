Completa la última jornada en el hipódromo municipal de Maó el pasado domingo 6 de noviembre, con un total de siete carreras y una especial de minitrote. Se iniciaba la jornada con la especial de minitrote que contaba con tres participantes donde Olaf SV con Ana Madrid se llevaba la victoria. La segunda posición fue para Gala con Joan Fuster y la tercera fue para Duke con Eric Fernández.

A las 1130h se daba la salida a la primera carrera que contaba con un total de siete participantes, bajo la distancia de 1650 metros y salida autostart. Iniciada la última recta Jopetas SB con Antonio Roca se llevaba una gran victoria rodando un promedio de velocidad de 1.21.0. La segunda posición fue para Jud M con Vicente Mata (1.21.5), la tercera fue para Belle de Jove con Antonio Orfila (1.21.6) y la cuarta fue para Imar con Jaume Gomila (1.22.0). La segunda carrera y la más completa de la jornada, contaba con un total de diez participantes, sobre la distancia de 1650 metros y donde el ganador rodó un promedio de velocidad de 1.22.6. Jessy des Llorer era la más rápida, seguida de Hug de s’Hort, Indiana CD, Joika Biniati y Bella de Magia. Ya en la última recta, claramente Jessy des Llorer con Juan Carlos Mata se llevaba la victoria. La segunda posición fue para Joyeux de Palma AR con Joan Orfila (1.23.4), la tercera fue para Hug de s’Hort con Antonio Catchot (1.23.6) y la cuarta fue para Indiana CD con Antonio Roca (1.23.7).

La tercera carrera, especial para caballos nacionales, contaba con ocho participantes, sobre la distancia de 1650 metros. Galaxia Exotika y Cúbic Go fueron los más rápidos detrás del autostart, seguidos de Futur Duran y Joieta des Forn. Iniciada la última recta Joieta de Forn con Carlos Pons se llevaba la victoria rodando un promedio de velocidad de 1.19.6. La segunda posición fue para Cúbic Go con Josep Carreras (1.19.8), la tercera fue para Fort TF con Joan Pons (1.20.1) y la cuarta fue para Farruquito by Night con Ignasi Bosch (1.20.1). Con siete participantes más contaba la cuarta carrera, sobre la distancia de 1650 metros y salida autostart. Ya en la última curva Esquitx d’Odin con Antonio Orfila se llevaba la victoria rodando un promedio de velocidad de 1.20.9. La segunda posición fue para Falcó de Bourgneuf con Joe Fuster (1.21.0), la tercera fue para Bleuet de Larre con Carol Olives (1.21.1) y la cuarta fue para Holly Black con Josep Carreras (1.21.4). Quinta carrera espacial para potros, contaba con cinco caballos inscritos, sobre la distancia de 2280 metros y salida autostart. Krak Jet TP era el más rápido, seguido de Kika Llinaritx y más atrás Kalamata Biniati y Kalahari des Pons. Ya en los últimos metros Kika Llinaritx con Santi Olives era superior y se llevaba la victoria rodando un promedio de velocidad de 1.25.4. La segunda posición fue para Krak Jet TP con Josep Carreras (1.26.1), la tercera fue para Kalamata Biniati con José Gardés (1.26.4) y la cuarta fue para Kalahari des Pons con Joan Pons (1.27.5).

La sexta carrera tuvo cinco participantes sobre la distancia de 1650 metros y donde el ganador rodó un promedio de velocidad de 1.19.8. Iniciada la última curva Ice Silver con José Gardés se llevaba la victoria. La segunda posición fue para Drac Magic con Marc Pons (1.20.6), la tercera fue para Ell de Castellet con David Carmona (1.20.6) y la cuarta fue para Duccio d’Escafi con Sito Seguí (1.20.8).

La séptima y última carrera de la jornada contaba con un total de cinco participantes, bajo la distancia de 1650 metros y salida autostart. Dada la salida Azur of Life era el más rápido, seguido de Dizain, Asap Power, Caviar d’Occagnes y Variuso du Bouffey. Iniciada la última recta Azur of Life con Maxi Rodríguez se llevaba la victoria rodando un promedio de velocidad de 1.18.5. La segunda posición fue para Caviar d’Occagnes con Josep Carreras (1.18.7), la tercera fue para Dizain con Loren Coll (1.18.7) y la cuarta fue para Asap Power con Santi Salord (1.18.9).