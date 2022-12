Fin de año maratoniano e irregular del ajedrecista de Es Castell, Paco Vallejo. Este pasado fin de semana el menorquín lograba una más que meritoria segunda plaza en el prestigioso torneo rápido, Memorial Gashímov de Bakú, capital de Azerbaiyán. Vallejo mostró un gran nivel en este tributo al joven GM fallecido y se convirtió en el mejor ajedrecista español, cediendo tan solo ante el flamante campeón de la cita, Abdusattórov, gran ajedrecista uzbeko.

Finalmente, Vallejo quedaría por delante del anfitrión, Mamédov, en el desempate letal, como también dejó detrás por puntos a otros de la talla del indio, Dommaraju Gukesh, el chino Hao Wang o el húngaro, Richard Rapport. En la partida decisiva, valiente y persistente, conseguiría superar con negras al potente Wang.

Y prácticamente sin levantarse de la mesa y tras un viaje muy largo, el Gran Maestro Vallejo se encuentra hasta fin de año en Almaty, provincia de la República de Kazajistán, donde disputa, junto a dos españoles más– David Antón y Àlvar Alonso– el Mundial Rápido&Blitz. No le empezaron tan bien las cosas al de Es Castell, ya que de momento, en el Mundial de Partidas Rápidas, no cumplía con las expectativas y finalizó en una discreta posición 81, con tan solo siete puntos, por debajo de lo esperado. En un Mundial que se embolsó el claro favorito, el noruego Magnus Carlsen– confirmando por qué es el número 1–, Vallejo, no llegó al cien por cien, como él mismo reconocía ayer en unas declaraciones concedidas a Chess24. «De momento bastante mal, no me encuentro muy bien de salud tampoco y por ahora, mal», reconocía el menorquín. «Queda el tramo final y a ver si podemos mejorar y hacerlo lo mejor posible aunque es verdad que me encuentro con poca energía, tras un viaje largo, y con la garganta un poco mal. Las partidas no se dan como quiero por ahora», subrayaba, reconociendo que llegó a Almaty, «con expectativas de jugar mejor aunque también he tenido algo de mala suerte, con alguna partida que por no querer hacer tablas e ir a ganar, he perdido. Un poco de todo y aquí depende mucho de la inspiración del momento», cerraba el insular, para Chess24.

Mundial Partidas Relámpago

Ahora al talentoso ajedrecista menorquín le queda, para cerrar el año y también en Almaty, el Mundial de Partidas Relámpago, donde puede cerrar con buena nota el 2022 y recuperando su mejor versión de Bakú.