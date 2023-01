Acabaron con muy buena nota para el deportista de Ciutadella, Joan León, los tres días de competición mundial del Wodapalooza Fitness Festival 2023 de crossfit, en Miami (Estados Unidos), con un total de ocho pruebas súper exigentes en un entorno espectacular en el que han asistido más de 30.000 personas y con el ciutadellenc, entre los 20 mejores del mundo en su categoría Máster 40-44. Solo unos pocos han conseguido estar en la arena de competición y uno de ellos fue Joan León, que acabó con un espectacular puesto número 12 de la clasificación general, con una gran actuación en dos de las ocho pruebas, en las que acabó con un segundo y un quinto puesto, respectivamente. Gran actuación del menorquín siendo el mejor español y europeo de su categoría y demostrando que puede estar en la élite del crossfit con los mejores.

La lástima, que un error en el primer ‘wod’ y otro en el penúltimo de la competición norteamericana dejaría al deportista menorquín fuera del Top 10.

Personalmente, señalaba ayer León a este diario y ya de regreso a la Isla, «estoy muy satisfecho de mi rendimiento, con aspectos que mejorar y con deberes por hacer para seguir alcanzando un mejor nivel de forma y si se puede, estar un poco más arriba en esa clasificación», valoraba el insular, para quien el simple hecho de competir con los mejores del mundo en la Wodapalooza Fitness Festival 2023 ya fue todo un éxito. «Soy muy ambicioso y esto es parte de mi vida a la que me dedico como trabajo en mi ‘box’ Be More con mis clientes y entrenando todos los días que puedo para ser mejor atleta», subrayaba León.

Para el atleta insular, «cada ‘wod’, cada detalle, lo más simple que sea aquí cuenta el doble que en casa y eso hay que vivirlo en primera persona para entenderlo. La experiencia ha sido espectacular, esto es Miami (USA) es donde nació el crossfit y van un paso por delante de nosotros, tanto a nivel organización como rendimiento de los atletas», abundaba, confiado en «poder volver a disfrutar de esta competición en alguna de las próximas ediciones».