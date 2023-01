Un clásico en el Campionat de Balears de Supermotard durante años, Bruno Fernández sería la temporada 2015 cuando se proclamaría campeón de Balears, ganando varias pruebas. Sin embargo, el padre de Aroa, ya no compite en las Islas, básicamente, «porque no se convocan carreras de mi categoría y fuera de España tampoco me lo puedo permitir porque es muy costoso», admite.

El Balear ya no se celebra y la Federació Balear de Motociclisme, lamenta el ciutadellenc, «no nos ayuda en nada, no nos da ninguna facilidad ni para poder entrenar ni para poder competir. De hecho, cuando nos vamos a Mallorca con mi hija si no son dos pilotos que compitan no nos dan la ayuda del barco», asegura muy contrariado.