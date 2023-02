Si bien por motivos logísticos finalmente no pudo estar el fin de semana anterior en la Gala de Premios de los Campionats de Catalunya 2022 de Motociclisme que se celebró en el Auditori Imagina de Barcelona, el veterano piloto de motocross de Ciutadella, Rafel Bagur ‘Chapi’, sí ha vuelto a estar con los mejores de su categoría MX5 este recién finalizado curso. ‘Chapi’, a pesar de no poder recoger presencialmente en la capital catalana su merecido premio, ha logrado zanjar la temporada 2022 nuevamente en el podio, como flamante tercer clasificado del exigente Campionat de Catalunya de Motocross.

De lleno en una segunda juventud, pletórico y en un estado mental y de forma envidiable, Rafel Bagur ha repetido la tercera posición del 2021, este curso acabado, finalizando tercero, empatando con el segundo clasificado, el piloto catalán, Sergio Perelló. Una diferencia entre Perelló y Bagur mínima, como este martes nos trasladaba a «Es Diari» el propio ‘Chapi’, hablando de las claves de regresar al podio. «A nivel de competición he sido muy conservador toda la temporada y además no he tenido ninguna lesión», subrayaba el ciutadellenc, cuyo nombre vuelve a sonar con fuerza en Catalunya. «La veteranía es un grado y puedo decir claramente que la del 2022 ha sido mi mejor temporada, de cada vez me lo paso mejor», proseguía el contrastado piloto, tras décadas sobre su moto. Y es que con 58 años de edad, Bagur es el más veterano de todos en la parrilla de salida del Campionat de Catalunya MX5. Una tercera plaza que tiene un mérito doble, ya que la falta de tiempo por sus ocupaciones laborales y su saber estar sobre la moto conllevan que apenas se ejercite los fines de semana. «Solo me entreno los sábados y los domingos, ya no voy a aprender más así que actualmente se trata de aguantar a un nivel alto, resistir los 20 minutos de carrera a tope», manifestaba ‘Chapi’. «El tema está en aguantar el físico, ya que esto es un 80 por ciento del éxito. Lo que sí que hago es ir un poco en ‘bici’ y poco más, que es lo que el cuerpo me pide».

Bagur también llegó a tomar parte del Campeonato de España, en la prueba de Talavera de la Reina; al no haber Máster 50, «tuve que competir con el M40, mucho más jóvenes que yo, y quedé el 16». Ahora, este 19 de febrero, regresa al Campionat de Catalunya 2023: «Me veo motivado y estaré batallando arriba aunque ser primero significa arriesgar un poco más, lo que puede llevar a caídas», dijo, después de un 2022 sin contratiempos.

Un ‘Chapi’ que un curso más volverá a confiar en la marca Honda y representando al Motoclub Menorca. Y para el 2023 cuenta con moto nueva, una Honda 4’5 de cuatro tiempos, 60 caballos de potencia y 100kg de peso. «La moto es la misma siempre pero cada año la tengo nueva», cierra.