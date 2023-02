Yoandry Lopetegui disputó el pasado mes de noviembre de 2022 la Copa de España de WAABA de culturismo y fitness. Su participación fue todo un éxito, logrando un tercer puesto en la primera jornada y un segundo lugar en la siguiente, cuyo resultado equivalía al subcampeonato de Míster Universo en la categoría Men’s Physique Master.

Después de esta espectacular actuación, el ex pupilo de Masters Gym de Maó abre su abanico de disciplinas con la mira puesta en la consecución «de la tarjeta profesional». Esto significa que, además de competir bajo el paraguas de la Federación de WAABA (World Amateur Body Building Association), también se va a incorporar a la Federación de NPC (National Physique Committe).

De esta manera, nuestro protagonista podrá optar a participar en una mayor variedad de competiciones regionales, nacionales e internacionales, a través de las cuales podrá pasar de amateur a profesional en caso de acumular buenos resultados.

Y es que para «seguir subiendo y avanzando en este mundillo», indica, Lopetegui tiene claro que quiere continuar participando en campeonatos de España como el Olympia Amateur, el cual se celebra en Alicante. «A ver si hay la oportunidad de ir a Mister Olympia», desliza.

Cambios

«El año pasado estaba con Miguel Ángel Llompart, pero en este 2023 estoy solo. De momento estoy escuchando ofertas, pero sigo con mi preparación en solitario. Ya no estoy directamente asociado a Masters Gym», explica Lopetegui acerca de su separación profesional del preparador menorquín, en ningún caso traumática.

No en vano, Lopetegui se deshace en elogios hacia Llompart, ya que la separación simplemente se debe a que Miguel Ángel «ya tiene mucho trabajo con el tema del gimnasio» y en ningún caso por alguna desavenencia. «Empezamos juntos en 2021. Hicimos un proceso de volumen de casi un año y el proceso de definición de cara a la competición duró cuatro meses. Fue mi preparador en mi debut y lo hizo muy bien. Él me sacó adelante y me ayudó muchísimo: a mejorar en la técnica, en el crecimiento muscular… Es un profesional con mucha experiencia y preparación», asegura el subcampeón del mundo acerca del culturista y entrenador menorquín.

Detrás de todos esos éxitos hay mucho trabajo en la sombra. A día de hoy, Yoandry Lopetegui compatibiliza su rutina de entrenamiento con su vida laboral sin ningún tipo de problema: «Mucha gente dice que no puede por trabajo, pero si realmente tienes un propósito, vas a por ello. Te llevas la dieta al trabajo, intentas combinarte… Por ejemplo, cuando trabajaba de temporada y entraba a las nueve o diez de la mañana, pues a las siete y media ya estaba en el gimnasio», revisa Lopetegui.

En su caso, dejaba todo listo a primera hora e incluso cuando acababa su jornada laboral, salía «a hacer cardio». «Si quieres algo, vas a por ello y te dan igual las horas de trabajo. Te lo montas bien y luchas por tus objetivos», sentencia Lopetegui, un gran ejemplo de constancia y de superación. Y por lo visto durante 2022, también un gran campeón.