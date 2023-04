No pudo ser. Después de una brillante gira sudamericana de la que regresaron con la triple corona del World Padel Tour en Argentina, Chile y Paraguay, la mañana de este domingo la pareja que forman la alaiorenca, Gemma Triay, y la madrileña, Alejandra Salazar, no pudieron continuar con su camino victorioso de este 2023 y cayeron en la gran final del Open de Reus 2023. Las ‘TriAzar’ acabaron cediendo en la finalísima catalana contra una pareja, Ariana Sánchez-Paula Josemaría, mejor ayer, con el tanteto final de 6-3 y 6-2.

Ya de un principio de encuentro Sánchez y Santamaría salieron a por la final y muy enchufadas, sin dejar casi margen de maniobra a Triay y Salazar. Con este ímpetu rival, veían como ya se ponían por detrás en la primera manga del Pavelló Olímpic. Lejos de venirse abajo ya con el 1-0 a su favor, las finalmente vencedoras del torneo de Reus siguieron siendo mejores que la dupla de la alaiorenca y ayer nada pudieron hacer para evitar su derrota, con un 6-2 contrincante que dejaba claro quién había sido mejor en tierras catalanas.