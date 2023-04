Dommaraju Gukesh, conocido como Gukesh D, es uno de los nombres que más están sonando en el mundo del ajedrez. Y esta semana ha vuelto a demostrar su abrumador talento, triunfando en el Open Chess Menorca 2023 celebrado en el Hotel Princesa Playa de Cala en Bosc, en Ciutadella, y que ayer vivió un final apoteósico. Jornada de domingo increíble la que se disputó ayer en Ciutadella en la novena y última ronda del torneo internacional, donde los cuatro primeros tableros terminaron con tablas, llegando a una clasificación final de hasta diez ajedrecistas empatados a 7 puntos y teniéndose que disputar el primer puesto en dos partidas a 5 minutos + 3 segundos de incremento.

Fue aquí donde el GM Gukesh D mostró su valía y se impuso por 1,5 a 0,5 al también GM indio, Pranav V, terminando con un colofón espectacular en este memorable II Open Internacional Chess Menorca 2023.

El campeón del Open B fue el jugador de Hong Kong, Chun Hei Ng, con 7,5 puntos, empatado con el estonio, Karl Eric Olde.

Satisfacción máxima

El director y cerebro de este Open Chess Menorca, el director técnico del CECA, David Pons, mostró ayer a «Es Diari» su satisfacción por esta edición del 2023. «El torneo ha rodado de manera increíble y la crítica internacional está siendo realmente brutal y el impacto del torneo es sensacional», exclamaba el ciutadellenc. De hecho, avanzaba Pons, ya hay ajedrecistas de nombre, «que no han venido este año a Menorca y ya nos han anunciado que quieren venir el 2024», se congratulaba, en nombre de su equipo, tras un evento de 275 participantes.

El mismo Pons todavía se frotaba los ojos, junto al resto de la organización y aficionados, de lo vivido ayer, con un empate final de diez ajedrecistas. «La final fue espectacular pero es que personalmente, no recuerdo lo de ayer, con diez empatados con 7 de 9 de puntos. Jamás lo había visto, no recuerdo algo semejante», abundaba, David Pons, insistiendo en la repercusión mundial en el ajedrez de este Open Chess Menorca. «La misma retransmisión me decía que el impacto estaba muy por encima de lo habitual. Creo que nos vamos a convertir en un referente internacional pronto».

También el Open internacional B salió perfecto «y muy bien, con 75 jugadores y una bonita lucha. Todo en general fantástico», afirmaba Pons.