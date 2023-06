Ni las peores condiciones meteorológicas pueden con la incansable nadadora de Ciutadella, Tita Llorens, que este fin de semana ha vuelto a mostrarse intratable a mar abierto. En esta ocasión, en su nueva participación de la insular en la exigente Batalla de Rande 2023 que esta vez, pasó de los 31 a los 27 kilómetros, a causa de la situación del mar.

Y Llorens finalizaría como cuarta fémina de la general absoluta en Vigo, además de hacerlo como la flamante primera clasificada sin traje de neopreno, que es como siempre nada la insular y con 110 participantes en liza. Su ‘crono’, de 8h:39m.

«Mi cabeza hizo su trabajo»

Una nueva edición de la travesía a nado Batalla de Rande arrancó desde las islas Cíes, hasta la isla de San Simón. «Fuy muy dura la verdad, con una primera parte mía bastante buena y la segunda, no tanto. Este tipo de ola no me va bien a mí y me mareé mucho, por lo que no me pude alimentar bien en la prueba», dice Llorens a este diario, quien, añade que esta vez, «mi cabeza hizo un buen trabajo y logré acabar», exclama, en una travesía con más de 20 retirados o llegados fuera de ‘crono’. «Tuvo que abandonar mucha gente y sí, este año fue más larga. La gente alucinaba de cómo pude en su día hacer ida y vuelta», cierra, entre risas.