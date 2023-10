El piloto español Pedro Acosta (Kalex) aseguró este jueves que debe «mantener la calma y no pensar demasiado» en que tiene este domingo la posibilidad en el Gran Premio de Tailandia de conquistar el título mundial de la categoría de Moto2.

«Estoy muy contento de tener la primera 'bola de partido'. Tenemos buen ritmo, hemos trazado una buena temporada tras el error de Le Mans y ahora tenemos que mantener la calma y no pensar demasiado, ya tengo la experiencia del pasado en Moto3. Vamos a disfrutar de la pelea», señaló Acosta este jueves en rueda de prensa previa a la cita.

El murciano recordó que este momento «no es tan difícil» de gestionar, pero que «el problema es que cuando uno está en buena forma se siente como un superhéroe y entonces te golpea la vida y te das cuenta no es tan fácil». «Tuve la caída en el primer libre de Indonesia y luego tuve un fin de semana no demasiado bien en Australia, así que tenemos que concentrarnos en la forma de hacer las cosas y ser competitivo en la carrera del domingo», apuntó.

Sobre los consejos que le puede dar su 'jefe' Aki Ajo, el de Mazarrón ha «aprendido» del dueño del equipo que hay que «ser fríos como un témpano». «Estamos en un momento cómodo en el campeonato, de no excesivo estrés y tenemos que mantener la calma y trabajar bien antes de la carrera y sin duda llegarán los resultados», remarcó.

Finalmente, Acosta no quiere centrarse en su futuro salto a MotoGP en 2024. «Primero quiero finalizar la temporada de Moto2 y luego ya tengo un largo invierno para pensar en MotoGP. Primero hay que llegar a Valencia, probar la moto y ver qué tal me siento, no estoy pensando ahora en MotoGP», zanjó.