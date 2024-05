El piloto español de MotoGP Jorge Martín aseguró este jueves entender «los tiempos» de Ducati para decidir quién será el año que viene el compañero del italiano Francesco Bagnaia en el equipo oficial y celebró que «muchas fábricas» le hayan tanteado, aunque tiene claro que ahora le toca «esperar» y que sus resultados «no van a cambiar la decisión final».

«Los resultados de Le Mans y lo que ocurra aquí no va a cambiar la decisión final. Entiendo los tiempos de Ducati, tienen que entender lo que necesitan y cómo colocar todas las piezas. En las próximas dos semanas yo ya decidiré mi futuro y no voy a tener solo en consideración la decisión de Ducati, sino también mis elecciones», apuntó Martín en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya.

El madrileño reconoció su satisfacción porque «muchas fábricas están llamando» a su puerta. «Eso significa que estamos haciendo un buen trabajo, pero ahora hay que esperar, no puedo controlar lo que vaya a ocurrir, así que voy a tratar de dar el máximo aquí en Montmeló y en Mugello, y después ya veremos qué nos traerá el futuro», expresó.

«A ver, ahora mismo no tiene sentido empezar a pensar en qué puede ser una buena opción o no, ahora sólo cabe esperar y hasta que llegue ese momento resultará difícil. Sin duda hay marcas europeas que parece que están en un buen estado de forma como Aprilia y KTM, y también sin duda Honda y Yamaha llegarán. Así que esperaremos, sólo cabe esperar y ver, pero la verdad es que hay opciones verdaderamente competitivas también», añadió.

Por otro lado, respecto al Gran Premio de Catalunya, Martín reconoció que será un fin de semana «desafiante», pese a que llega tras su doblete en Le Mans (Francia). «Estoy contento con ese gran resultado, pero ya está en el pasado, y tenemos que centrarnos ahora en este circuito», remarcó.

El actual líder del Mundial no olvida que en las dos últimas temporadas «todos» los pilotos tuvieron «bastantes dificultades de 'grip'». «Veremos cuáles serán las prestaciones de la moto aquí. Creo que puede ser mejor que en las temporadas anteriores y si tenemos algunas ideas nuevas también que nos permitirán ir más rápido, en caso de que las necesitemos», indicó.

En 2023, dominó Aprilia, que «estaba en otro nivel» e hizo doblete el domingo con Aleix Espargaró y Maverick Viñales. «Ya veremos, nadie sabe cómo mejorarán las prestaciones de la moto de una temporada a la siguiente, y como funcionarán los neumáticos, pero tengo confianza en la moto, y creo que puedo hacer un buen trabajo», puntualizó.

Finalmente, Martín se refirió al anuncio previo a la rueda de prensa de Aleix Espargaró de retirarse cuando acabe el Mundial. «Estuve hablando con él la semana pasada y me decía que no iba a llorar y yo le decía a él que no iba a llorar tampoco, pero al final he llorado», confesó con una sonrisa.

«Aleix es una persona muy importante en mi vida. En 2013 era su fan, tengo fotos con él y él ni siquiera me conocía por aquel entonces, pero después, al final, no es sólo que sea mi amigo, sino que también es mi hermano y a veces parece que sea su hijo, así que cómo no iba a emocionarme. Me siento muy contento por él porque él necesitaba parar un poco y pasar tiempo con su familia y tener más tiempo para él. Estoy muy contento por él y por su familia», destacó del catalán.