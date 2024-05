Nadal, eliminado de Roland Garros

La lógica se impuso a la épica, pero a su vez fue un partido épico. Rafael Nadal no pudo con Alexander Zverev en la primera ronda de Roland Garros y el alemán se impuso por 6/3, 7/6 (5), 6-3 después de 3 horas y 6 minutos de un intenso partido. El ganador de 22 Grand Slams ofreció una gran imagen recordando en muchos momentos al tenista que ha ganado este torneo en 14 ocasiones. Sin embargo, enfrente tenía al actual cuarto mejor jugador del mundo, reciente vencedor del Masters 1.000 de Roma, y que no se dejó llevar por la emotividad del encuentro con una Philippe Chatrier abarrotada, que casi se cae cuando el 'speaker' del torneo, Marc Maury, enumeraba uno por unos los 14 años en los que Nadal ha levantado la Copa de los Mosqueteros.

Sin embargo, no comenzó nada bien el encuentro para el ‘manacorí', que perdió su servicio en blanco en el primer juego del partido. La pista central de Roland Garros no es la mayor del mundo en cuanto a capacidad, pero sí en cuanto a las dimensiones de la pista, lo que le ha permitido históricamente a Nadal retrasar su posición varios metros desde la línea de fondo para minimizar en los posible el servicio de su oponente cuando este golpe es peligroso. Y el de Zverev es uno de los mejores del mundo, por lo que empezar el encuentro con un 'break' en contra no era lo más aconsejable. Y tampoco era lo más idóneo que se jugara bajo techo. Pero a pesar de todos esos inconvenientes, Nada dispuso de dos bolas para igualar a dos el primer set, que no pudo aprovechar y el teutón rubricó el primer set con otra rotura.

Había sido un buen set por parte del ‘manacorí’, pero sus prestaciones aumentaron en el segundo a unos niveles que a veces era difícil de creer para un jugador de casi 38 años (los cumplirá el próximo lunes) con apenas unos días de entrenamiento a una intensidad mínima para competir al más alto nivel. La clave del encuentro estuvo en esa segunda manga cuando Nadal se colocó con 5-4 y su servicio para cerrar el set, pero ahí Zverev demostró lo gran jugador que es y se llevó el juego en blanco después de conectar en cada punto un golpe ganador.

El parcial se fue a la muerte súbita y ahí el cabeza de serie número 4 tenía una ventaja con su servicio, que al final resultó decisivo para el desenlace de la segunda manga. Si antes del encuentro Nadal no era el favorito para ganar el encuentro, con dos sets abajo sus posibilidades se acercaban mucho al cero. Pero Nadal no opinaba lo contrario y se colocó con un 0-2 que pudo neutralizar el alemán. En el quinto juego, Zverev disfrutó de varias bolas de rotura que no aprovechó por errores propios y aciertos de Nadal y el mallorquín acabó llevándose un juego épico.

Fue sin embargo el último juego logrado por el pupilo de Carlos Moyà, en la primera fila del box del equipo junto a Marc López, Gustavo Marcaccio y el fisio Rafa Maymó. Detrás, Carlos Costa, Benito Pérez-Barbadillo, Jordi Robert ‘Tuts’ y Ángel Ruiz Cotorro. En la tercera fila, los hermanos Rafael, Sebastià, Miquel Àngel y Toni Nadal y en la fila superior, Maria Francisca Perelló, esposa del tenista y que en varios momentos estuvo a punto de llorar de la emoción, Maribel Nadal y Aina Maria Parera.

Se resistía Nadal a morir y estuvo cerca de romper el saque de su rival en el octavo juego, pero el alemán, con su enésimo revés cruzado ganador. Una nueva rotura acababa con la resistencia de Nadal, que abandonaba la pista con la duda de saber si ésta será la última vez que pise su pista fetiche de corto. El nivel mostrado en el partido y el calor de la gente hace que sea difícil tomar una decisión.