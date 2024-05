El tenista de Ciutadella, Sergio Martos, cumplirá este miércoles uno de sus anhelos como raqueta profesional. El menorquín, que lleva unos años ya merodeando el prestigioso Top100 mundial en la especialidad de dobles, se convertirá en el primer insular en disputar el Roland Garros, acompañando a los baleares, Rafa Nadal y Jaume Munar.

Martos disputa junto a un gran del tenis español como Pablo Carreño los 64 de final ante el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el ucraniano Aleksandr Nedovésov, con un amplio bagaje ATP ya como pareja consagrada. De avanzar la nueva pareja Martos-Carreño se medirán al ganador de la serie entre Ariel Behar y Adam Pavlasek, ante Joe Salisbury y Rajeev Ram.

A unas horas de producirse su debut y de cumplir uno de sus grandes sueños como tenista, el raqueta de Ciutadella perteneciente a la RV Tennis Academy de Barcelona reconocía mucha emoción para «Es Diari».

En palabras de Martos, para quien además supone el estreno formando pareja con Pablo Carreño, «para mí es un verdadero privilegio jugar a su lado, la verdad. Jugar formando pareja con un tenista que ha estado en el Top10 del mundo, medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio o semifinalista de algunos Gran Slam, entre otros hitos de Carreño, es todo un placer», exclamaba el menorquín.

Mientras se ejercita en las diferentes pistas del club parisino e intenta digerir su estreno en el Roland Garros, Martos hablaba también del desafío mayúsculo que supone esta histórica cita para él, a título personal. «El reto principal es aprender, disfrutar y competir. Principalmente eso. Después obviamente jugaremos con todo para ganar y luego ya iremos viendo, día a día», razonaba ayer el insular, sin parar de exteriorizar lo que siente estos días en Francia. «Roland Garros es brutal, impresionan mucho todas las instalaciones, la gente que hay, la energía que te transmite, todas las estrellas... Es una locura y estoy disfrutando mucho y con ganas de jugar», cerraba un entusiasmado Martos.

Finalmente y cuando el mallorquín todavía no había jugado su partido de ayer, Martos habló también de Rafa Nadal: «Lo vi entrenar un día antes y la verdad es que lo vi bien. Obviamente, salvando las distancias de hace unos años. Pero al menos lo veo competitivo y me he fijado que la gente aquí es brutal como lo anima estos días», cerró.