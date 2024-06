El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que todos los equipos que todavía no tienen a sus dos pilotos firmados para el próximo año le han ofrecido «un contrato», y ha afirmado que tomará su decisión «muy pronto» porque quiere quitárselo «de encima» y centrarse en esta temporada.

«Tengo mis opciones encima de la mesa listas para tomar una decisión, y la decisión, os lo puedo adelantar, la voy a tomar muy pronto. Quiero quitármelo ya de encima, tomar una decisión y centrarme en lo que queda de año con Ferrari, y ya habrá tiempo de pensar en el equipo futuro. Este año tengo un coche que me permite hacer podios, ganar alguna una carrera y me quiero centrar en eso», señaló durante una entrevista en el programa 'El Hormiguero'.

Además, el madrileño reiteró que tiene «varias opciones» encima de la mesa. «Hay varias. Todos los equipos que ahora mismo no han firmado a sus pilotos para el año que viene me han ofrecido un contrato y puedo firmar con ellos mañana, pero no voy a firmar mañana. Voy a tomármelo con un poco de calma, decidir pronto y cualquiera es una opción para mí», subrayó.

En otro orden de cosas, Sainz recordó cómo le transmitieron la decisión de que no continuaría en la 'Scuderia'. «Obviamente, no te lo tomas bien. A ninguno le gusta que le digan que no quieren continuar con él, a nadie le gusta que le dejen; a mí me dejaron en febrero y me sentó mal», rememoró.

«Yo venía de hacer años muy buenos en Ferrari, empecé el año muy bien, empecé el año ganando. Pero ha habido un siete veces campeón del mundo, que se llama Lewis Hamilton, que quería venir a Ferrari y le han hecho hueco en Ferrari. Contra eso no se puede, me lo tomo con filosofía y lo intento aceptar de la mejor manera posible. Es una oportunidad de futuro, sigo queriendo ser campeón del mundo y sigo queriendo ganar carreras», continuó.

Sin embargo, aseguró que el trato de Ferrari ha sido siempre bueno. «No me puedo quejar del trato que he recibido en Ferrari. Siempre hay momentos de tensión en todos los equipos, siempre piensas 'aquí me podrían haber echado una mano más'. Igual que Charles o en Ferrari pensarán que yo igual en algún momento me podría haber portado un poquito mejor, pero es la alta competición. Pasas página y te olvidas», explicó.

En este sentido, insistió en su buena relación con el monegasco Charles Leclerc. «Mi compañero de equipo y yo somos amigos fuera de la pista, nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación y hacemos muy buen equipo. Yo creo que si hay algo que funcionaba y funciona en Ferrari era que los dos pilotos nos llevamos muy bien, ganamos carreras, hacemos podios», expresó.