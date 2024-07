El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Ducati) admitió este domingo que la caída en el Gran Premio de Alemania le ha dolido «más que nunca», aunque aseguró que es una acción «importante» en su carrera, que «marcará un antes y un después».

«Está claro que es frustrante, después de 27 vueltas liderando, pues me duele, me ha dolido más que nunca, ha sido y va a ser un día importante en mi carrera, porque va a marcar un antes y un después», reconoció el piloto madrileño en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

El de San Sebastián de los Reyes se fue al suelo en la primera curva de la vuelta 27, dejando en bandeja el triunfo al italiano 'Pecco' Bagnaia, que además le arrebata el liderato del Mundial, antes del parón veraniego.

Y 'Martinator', a diez puntos del líder actual, admitió que tiene que «aprender» de este tipo de situaciones. «Es la segunda vez que me pasa este año liderando, si hubiese sido diferente, si hubiese sido como las cosas tenían que ser, quizá estaríamos en otra situación», lamentó.

«Será difícil de aceptar, eso está claro, pero al menos tendré tiempo con mi equipo, es mejor que pase ahora que a final de año, cuando no tienes nada que hacer. Igualmente, me quedo con lo positivo, me quedo con que he liderado 27 vueltas y con que creo que hemos sido los más fuertes», intentó sacar lo positivo de la carrera en Sachsenring.

Martín, sin embargo, no se centró en analizar la caída en sí, aunque analizó la de Alemania, la de Jerez y la de Mugello como «idénticas». «Está claro que hay algo ahí en lo que fallo, tengo que mejorar, tengo que analizarlo bien y lo bueno que tengo ahora tiempo para ver bien qué está pasando», comentó.

«Está claro que sin estas tres caídas, o sin estas caídas liderando, será difícil para los otros batirme, así que me centro en eso, creo que estamos haciendo un gran campeonato y a aprender de esto», concluyó el madrileño.