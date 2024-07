El piloto británico de F1 Lewis Hamilton (Mercedes) confesó este domingo que quería ganar en Silverstone por Mercedes y «todo el trabajo» de los últimos años, ya que era la última vez que corría el GP de Gran Bretaña con el equipo alemán, después de unos años «dificilísimos».

«Aún estoy llorando. Desde 2021, todos los días me levanto para luchar, para entrenar, para centrarme mentalmente y llegar todo lo lejos que pueda con este equipo tan increíble, y es la última vez que compito aquí con este equipo, quería ganarlo por ellos, porque aprecio todo el trabajo que han hecho durante todos estos años y estaré eternamente agradecido a todo el mundo en Mercedes», afirmó un emocionado Hamilton tras conseguir su victoria número 104 en la F1.

El piloto, que volvió a lo más alto del podio más de dos años y medio después, se dirigió también a «todos los aficionados increíbles» que le alentaron «vuelta tras vuelta» en la carrera de este domingo. «La verdad es que me hay mejor sentimiento que terminar arriba en Silverstone», admitió el siete veces campeón del mundo.

Para Hamilton es «dificilísimo» mantener la motivación en temporadas en las que no lo han tenido a favor. «Pero lo importante es seguir levantándote, seguir sacando de donde no hay. Ha habido días en 2021 y ahora donde no sentía que podía llegar donde he llegado hoy, pero lo importante es que tenía mucha buena gente a mi alrededor que me apoyaba, dentro de mi equipo, que se esforzaban y me alentaban a hacerlo. Os adoro, que Dios os bendiga», concluyó.