Menorca se queda, al menos este año 2024, sin el mejor pádel del mundo, tal y como ha comunicado este lunes a primera hora de la tarde, Biosport Menorca, organización estos últimos años del World Padel Tour en la Isla que finalmente se ve obligada a renunciar a organizar el torneo ante la imposibilidad de cerrar un cartel de participantes que mantenga el nivel de los últimos años en el Pavelló Menorca.

«Un importante número de jugadores de primer nivel de pádel han declinado participar en el Menorca FIP Platinum lo que ha llevado a Biosport Menorca a renunciar a organizar el torneo ante la imposibilidad de ofrecer un evento de primer nivel», señalan públicamente desde la empresa deportiva menorquina que dirige Toni Capó. Desde marzo se empezó una ronda de reuniones para garantizar que el mayor número de jugadores de primer nivel se comprometiesen a estar en la Isla en octubre, «pero la mayoría se han decantado por otros eventos que coinciden en el calendario lo que complica sacar un cartel competitivo que, como mínimo, iguale el nivel mostrado en los últimos años», esgrimen desde Biosport Menorca, en un comunicado público.

Esta situación, ligado a que el coste de producir el evento es el mismo a pesar de no poder contar con los mismos reclamos deportivos, ha llevado a la empresa organizadora a renunciar a la organización del torneo, «por responsabilidad hacia Menorca y los menorquines», explica este lunes el propio Capó, director general. «No vemos lógico destinar el mismo presupuesto, con 423.000 euros aprobados por el Consell Insular, para un evento que no está a la altura de lo que los menorquines se merecen», añade el empresario, que lamenta «que no hayamos sido capaces de despertar más interés entre los propios jugadores».

Capó cree que Menorca y los aficionados al pádel «han podido disfrutar durante cinco años de buen pádel y no podemos organizar un torneo por debajo del nivel y que requiere de un esfuerzo económico público y privado tan grande, tenemos que ser responsables». El empresario ciutadellenc quiere agradecer a Gemma Triay su compromiso por querer venir a jugar y por ayudar a impulsar el torneo desde el primer momento.

Desde Biosport Menorca están trabajando para cerrar la posibilidad de un gran evento deportivo de primer nivel internacional para 2025.