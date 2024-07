El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá cuarto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, ha asegurado que los dos McLaren y el Red Bull del neerlandés Max Verstappen van «claramente más rápido» que el resto de monoplazas, pero se ha mostrado satisfecho de haber «batido a los Mercedes» este sábado en clasificación.

«Hemos visto en todos los entrenamientos libres que los dos McLaren y Verstappen iban claramente más rápido que nosotros. Este fin de semana, tres o cuatro décimas, lo que llevamos viendo los últimos cuatro fines de semana. Quizás lo bueno hoy es que hemos batido a los Mercedes y somos los primeros en estar detrás de esos tres coches que ahora mismo van claramente más rápido. Fin de semana muy bueno hasta ahora a nivel personal, vueltas muy buenas en Q1, Q2 y Q3, así que no le puedo pedir mucho más al sábado», señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el madrileño recalcó que las temperaturas subirán bastante el domingo. «Creo que volveremos a tener las temperaturas del viernes, que creo a nuestro coche le van un poco mejor el calor. Tengo la sensación de que cuando se enfría la pista, en los Libres 1 era cuando más calor hacía, era cuando mejor íbamos, pero son solo teorías», manifestó.

«Hemos sido muy sólidos todo el fin de semana, en todos los 'runs' de 'soft' y todas las vueltas de Q1, Q2 y Q3 he estado haciendo vueltas muy buenas. Desde hace un par de carreras he encontrado un buen 'feeling' con el coche. Aunque no está siendo fácil de llevar, lo estamos llevando arriba», concluyó.