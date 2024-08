El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confesó que no hace cuentas sobre su liderato en el Mundial cuando quedan 10 carreras y sólo tiene tres puntos sobre Francesco Bagnaia (Ducati), buscando dar el «100%» por cada punto y mantener el buen nivel hasta ahora, que le hace sentir que es «mejor piloto».

«Es un gran circuito para nosotros, se le da muy bien a al Ducati, será difícil. Tuvimos un buen fin de semana en Silverstone pero el liderato no es tan importante. Lo es generar más confianza, los resultados no fueron buenos aquí el año pasado», dijo este jueves en la rueda de prensa oficial en el Red Bull Ring.

Martín no quiso quitar aspirantes al título, aunque confesó que tanto él como Pecco están demostrando más regularidad. «Ya veremos. Los cuatro que estamos aquí somos los más fuertes, un paso más adelante que el resto. Creo que aún está todo muy abierto, a mitad del final. Por mi parte lo que trato es dar el 100% sea por un podio o por una quinta posición, lo que pueda conseguir. Aún no me fijo en el Campeonato está muy abierto, queda mucho», apuntó.

«Terminé muy bien la temporada anterior y he sido regular. Las primeras carreras he sido muy competitivo, el año pasado me caía más He trabajado mucho a nivel físico, además de mental, considero que soy mejor piloto», terminó.