El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confió en poder estrechar la brecha que ve con los dos primeros del Mundial, Jorge Martín y Francesco Bagnaia, en el inicio esta semana de la segunda parte de la temporada con el Gran Premio de Austria.

«He perdido tres victorias casi en la última vuelta aquí. Ahora estoy con la mejor moto de la parrilla en este circuito pero estos pilotos tienen la misma moto y son un poco más rápido que yo», dijo este jueves en la rueda de prensa oficial en el Red Bull Ring, que compartió con el resto del Top 4 del Mundial.

El de Cervera, que ha logrado nueve podios en el trazado austriaco y tiene el liderato a 62 puntos, confesó que no se ve ganando el domingo. «No siento que vaya a estar en disposición de luchar por la victoria. Las últimas tres carreras están un paso por delante ellos y tenemos que seguir trabajando para ver si podemos luchar contra Martín y Pecco, que son los que están mostrando más regularidad», afirmó.

Por otro lado, Márquez fue preguntado por formar equipo con Bagnaia la próxima campaña, a quien deseó el título de esta si no es él quien lo gana. «Será mi compañero la próxima temporada y prefiero tener al vigente campeón dentro del 'box», apuntó.

«Para mí será una buena experiencia, estuve en Repsol Honda tratando de poner experiencia y ser mejor en el box. Ahora es una nueva experiencia, Pecco es el referente dentro de Ducati, necesito aprender mucho de él, de cómo hace las cosas, su estilo. Ese momento espero que podamos ayudarnos el uno al otro», confesó.

Además, Márquez fue preguntado por sus caídas. «La primera parte de la temporada, como dije, me caí en muchas ocasiones y no fue por errores míos. Las últimas no las he entendido y eso me ha quitado un poco de confianza. Lo positivo es que me estoy cayendo en los entrenos, en la carrera principal trato de mantenerme», afirmó.

«Una de las claves cuando estás en un momento difícil es las personas de tu entorno, que te tienen que ayudar y otra es creer en ti mismo y la paciencia», terminó, preguntado por sus malos años con las lesiones.