El español José Antonio Rueda, piloto del equipo Red Bull KTM Ajo de Moto3, tiene claro que «no podía dejar escapar» en el reciente Gran Premio de Aragón su «primera victoria» en el Campeonato del Mundo de dicha cilindrada, la cual llegó «en el mejor momento» para él y que le puede impulsar de cara al próximo Gran Premio de San Marino.

«Todo comenzó antes de la carrera, cuando elegí un neumático con el que me decían que no me iban a ir muy bien, pero con el que creía que al final podría tener algo más. Cuando llegó ese momento, apreté para estar con los pilotos de delante», relató Rueda sobre su triunfo en la carrera de Alcañiz bajo el patrocinio de Estrella Galicia 0,0.

«Veía que tenía más ritmo que los demás, así que me puse primero y comencé a tirar, no podía dejar escapar mi primera victoria. Estoy muy contento de que haya llegado en MotorLand. Cruzar la línea de meta tuvo muchísima emoción, después de tantas carreras esperando que llegase este momento. Me hubiera gustado que ocurriera antes, pero esta victoria ha llegado en el mejor momento porque era un circuito que me gusta mucho, así que lo he disfrutado mucho más», añadió Rueda.

El piloto sevillano, de 18 años, destacó la preparación para ese Gran Premio en tierras aragonesas. «Creo que nos ha venido muy bien el test que hicimos en Aragón en su momento, ya que nos ayudó mucho de cara a las carreras que han venido después. También es cierto que el trazado de MotorLand siempre se me había dado bien, aunque ahora hay que ver si soy capaz de seguir delante en otros circuitos. En definitiva, aquel test resultó clave para nosotros, ya que desde entonces tenemos las ideas mucho más claras», dijo al respecto.

«Es cierto que lograr una victoria siempre motiva más y te da una mayor confianza en general. Mi objetivo al comenzar esta temporada era hacerlo mejor que el año pasado, eso estaba claro. De momento, seguimos evolucionando como esperábamos, pero quedan muchas carreras, incluida la gira por Asia, que es cuando más sufrimos el pasado año, así que tendremos que estar bien preparados para afrontarlo lo mejor posible. En definitiva, seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora», auguró Rueda en declaraciones a Estrella Galicia 0,0.

Además, habló sobre sus referentes en la categoría de Moto3. «Puede que suene extraño, pero siendo sincero, debo reconocer que no me fijo en ningún piloto en particular. De todas formas, sí me llaman la atención los aspectos positivos que veo en distintos pilotos, son detalles que intento implementar en mi pilotaje buscando ser el piloto más completo posible», admitió el andaluz.

«Desde luego, es fácil imaginar que lograr mi primera victoria de esta forma, con este camino recorrido juntos, me hace muy feliz. Cuando comenzaba a competir veía cómo otros pilotos de Estrella Galicia 0,0 iban logrando sus éxitos y eso me espoleaba para seguir trabajando duro y lograr el mismo objetivo. Ahora ha llegado mi momento. La primera victoria solo es el principio», concluyó Rueda en su entrevista.