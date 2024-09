En un tipo de actos que cuestan y mucho celebrase en Ciutadella, al mediodía el Saló Gòtic del ayuntamiento acogió un sentido y merecido tributo a dos de sus grandes deportistas internacionales: el ciclista olímpico, Albert Torres, y a la tenista Piti Sintes recientemente proclamada campeona del mundo de tenis de veteranas.

La tenista, emocionada

«No me esperaba este homenaje y muy contenta. Logras el Mundial y a veces se olvida y esta vez te hacen ver de la importancia del logro», decía para «Es Diari» la tenista del CT Ciutadella. «Me ilusionó mucho porque son muchos años de competir e intentar superarme y sí que es cierto que es un circuito veterano ahora pero me motiva mucho y me siento muy satisfecha». Sintes, ahora directora técnica del club de Cala en Blanes, vio en el acto de ayer, «un reconocimiento a mi trayectoria y a mi pasión por este deporte, ya que el tenis me lo ha dado todo: valor, constancia, sacrificio, saber renunciar a cosas para lograr un sueño y, además, me ha dado una afición y ahora mi trabajo», reflexionaba ayer la ciutadellenca. «Y he conocido muchos sitios, mucha gente y además es un hobby que comparto con mi pareja y ahora mi hija se iniciará, feliz», cerró.