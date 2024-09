Conocido de sobras que la palista de Alaior tiene pareja dentro del circuito mundial de pádel, recientemente en la página web especializada Relevo, la insular habló del tema, tan vetado todavía en el mundo del deporte. «Es un tema tabú, todavía cuesta… Es una cuestión de la sociedad que cada día se le vaya dando más normalidad, pero sí, seguramente muchos chicos no lo quieren decir por un tema de inseguridad, por lo que puedan decir. Espero que cada día sea algo normal y natural», dice Triay en este medio de comunicación. «A veces te comes la cabeza pensando en si va a sentar mal a tu familia o amigos. Y sí, desgraciadamente alguna vez puede pasar por un tema de la sociedad, pero muchísimas más veces yo creo que no, que es al revés. Yo les invito a que si realmente están seguros y son felices queriendo a la persona que sea, que lo digan y que lo hablen con sus seres más cercanos. Que vayan dando pasos poco a poco», relata Triay en el Relevo. « Yo estoy cómoda, estoy feliz así y enseño según que cosas en redes sociales, porque me sale hacerlo y ser natural. Quiero dar a conocer realmente cómo y quién soy».