El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que este domingo han tenido «más premio del merecido» en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde terminó sexto tras aprovechar «la oportunidad» generada por el accidente en la última vuelta entre Carlos Sainz (Ferrari) y 'Checo' Pérez (Red Bull), y cree que han encontrado «un ritmo, una consistencia y una precisión» que les faltaban.

«En las últimas carreras los cuatro equipos punteros siempre acababan, así que solo estaban disponibles el noveno y décimo puestos para los demás. Al no acabar algunos coches, el sexto estaba ahí disponible, y hemos cogido la oportunidad. Hemos sido oportunistas», señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, cree que han obtenido «más premio» del merecido. «Creo que no estábamos este fin de semana para estar en Q3 ni para estar por delante de Williams o de Haas, y lo hemos hecho. Ha sido un buen trabajo por parte de todo el equipo. Aun no teniendo las herramientas al máximo nivel o como nos gustaría, no nos rendimos e intentamos hacer el mejor trabajo posible, que a veces es undécimo, como en Monza, que fue una carrera muy parecida a la de hoy pero sin ningún premio», manifestó.

«Hoy ha sido una carrera con más premio quizás de lo merecido por el accidente final, en el que recuperamos dos posiciones. A veces te sale bien, otras veces mal, pero contento de estos últimos fines de semana en los que hemos encontrado un ritmo, una consistencia y una precisión que faltaba hace tres o cuatro Grandes Premios», continuó.

El asturiano analizó la carrera en Bakú. «Ha sido muy buena carrera, sólida en el sentido de ejecutar todo lo que teníamos que hacer de la mejor manera posible, no cometer ningún error, flexibles en la estrategia. No sabíamos si era una parada o dos, y cuando fue parando la gente fuimos decidiendo. Nos logramos defender de Franco -Colapinto-, de Albon y también de Nico -Hulkenberg- y conseguimos controlar un poco la carrera. Los delante estaban un poco lejos, bastante riesgo para mantener el ritmo alto cerca de los muros, como suele pasar aquí en Bakú, pero sin cometer errores», afirmó.

Además, reconoció que el ritmo del coche fue «un poco sorprendente». «El viernes tuvimos mucha degradación con Alex -Albon-, íbamos parecidos en pista y los Williams iban mucho más rápido. Hoy teníamos muchas dudas de poder batirles y, sin embargo, pudimos hacerlo. No sé si las condiciones de la pista han mejorado tanto que nos han ayudado o hemos hecho algunos cambios al coche que nos han permitido ser mejores de lo que éramos el viernes. Estoy contento, sexto, que no lo esperaba, y ahora, a Singapur», finalizó.