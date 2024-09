El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que su «raro» accidente en la Q3 de la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur se debió a «una combinación de cosas», sobre todo a los neumáticos, que le están causando problemas y que tienen «un comportamiento distinto» en cada vuelta.

«No sé lo que va a pasar con el coche, estarán llegando los mecánicos ahora y analizarán si hay que cambiar algo, penalizar o no. El caso es que ha sido un incidente muy raro, un accidente que no esperaba y nunca me había pasado en mi carrera. Fue una combinación de cosas: neumático muy frío, teniendo que dejar pasar un par de coches, también me he tenido que ir al lado sucio para dejarles pasar...», señaló en declaraciones a DAZN.

El madrileño relató cómo fue ese intento de vuelta en la tanda definitiva. «Lanzando la vuelta he llegado muy lento a la última curva e iba a perder una o dos décimas, y por intentar recuperarlos, con el neumático frío y el rebufo de Piastri delante, he perdido el coche. Es una pena, un error que nunca quieres cometer, pero así son las carreras. Mañana intentaremos remontar», aventuró.

Además, desveló que este fin de semana han tenido «muchos problemas de calentamiento del neumático» y ayer «de frenos». «Hoy, en cada vuelta el neumático se comportaba de manera diferente. Por alguna razón que todavía no acabo de entender en este deporte, este año no consigo poner el neumático en el rango de temperatura donde conseguía ponerlo el año pasado, y eso al final te acaba llevando a problemas. Hay un poco de magia negra que hay que acabar de entender porque está claro que somos muy sensibles al neumático en clasificación», subrayó.

«Es una cosa muy rara, sinceramente. Es algo que no lo puedo atribuir a nada. Lo que sí que sé es que cada vuelta es distinto. Cada vuelta en la curva 1 tienes un balance y un comportamiento del neumático distinto y es un poco intentar anticipar qué puede ser. Cuando ya empiezas a tener tráfico en los 'outlaps', cuando enfrías el neumático en el último sector, luego se convierte en una lotería, pero es lo mismo para todos y a nosotros este fin de semana nos está costando», concluyó.